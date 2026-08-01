सेंट्रल जोन ने 2026-27 दिलीप ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पिछले सीजन में टीम को खिताब जिताने वाले रजत पाटीदार ही टीम के कप्तान बने रहेंगे। भारत के बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है क्योंकि मौजूदा चैंपियन अपने खिताब का बचाव करने की तैयारी कर रहे हैं।

टीम में मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही में श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए पहली बार भारत की टेस्ट टीम में चुना गया है। पिछले साल का टूर्नामेंट जीतने के कारण सेंट्रल जोन सीधे सेमीफाइनल में खेलेगा और 30 अगस्त को बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह बने उप-कप्तान

पिछले सीजन में सेंट्रल जोन का प्रदर्शन शानदार रहा था और रजत पाटीदार एक बार फिर से इस सीजन में टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टीम को खिताबी जीत दिलाई थी और 382 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे जिसमें साउथ जोन के खिलाफ फाइनल में मैच जिताने वाला शतक भी शामिल था।

कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज और उप-कप्तान रिंकू सिंह को पाटीदार का डिप्टी बनाया गया है जिससे बैटिंग यूनिट को और अनुभव मिला है। टीम में विदर्भ के होनहार ओपनर अमन मोखाड़े भी शामिल हैं,जिन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में 11 पारियों में 760 रन बनाकर प्रभावित किया था। मोखाड़े हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया ए टीम का हिस्सा थे और अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के दौरान उन्होंने उपयोगी योगदान दिया था।

विदर्भ के यश राठौड़ ने भी टीम में अपनी जगह बनाए रखी है जबकि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी आर्यन जुयाल और कुणाल सिंह राठौड़ संभालेंगे जिससे मौजूदा चैंपियन को बैटिंग डिपार्टमेंट में मजबूती मिलेगी। भारत की टेस्ट टीम में पहली बार चुने जाने के बाद, सारांश जैन को सेंट्रल जोन की टीम में शामिल किया गया है और उनसे एक अहम ऑल-राउंड भूमिका निभाने की उम्मीद है। बल्ले और ऑफ-स्पिन, दोनों से योगदान देने की उनकी काबिलियत उन्हें टूर्नामेंट में टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाती है।

तेज गेंदबाजी की कमान विदर्भ के यश ठाकुर और नचिकेत भूटे संभालेंगे जबकि ऑलराउंडर अरशद खान एक और तेज गेंदबाजी का विकल्प देंगे। घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन और भारत के लिए डेब्यू करने के बाद स्पिन विभाग की जिम्मेदारी बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे को सौंपी गई है। सेलेक्टर्स ने रिस्ट-स्पिनर जीशान अंसारी पर भी भरोसा जताया है जो लंबे समय के बाद फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में लौटे हैं। अंसारी इस साल की शुरुआत में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भारत की तैयारी में नेट बॉलर के तौर पर शामिल थे। इसके बाद वह इंडिया ए टीम के साथ श्रीलंका गए जहां उन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था।

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन की टीम

रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह (उप-कप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सारांश जैन, अमन मोखड़े, कुणाल चंदेला, जीशान अंसारी, आर्यन पांडे, अरशद खान, आयुष पांडे, यश राठौड़, हर्ष दुबे, कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर), यश ठाकुर, नचिकेत भुटे।

स्टैंड-बाय- अमनदीप खारे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय।

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भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर केएल राहुल हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)