Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Top 5 batter and bowler: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में सोमवार (16 नवंबर) को मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन शतक जड़ा। उनके साथी खिलाड़ी शिवालिक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। सूर्यकुमार यादव ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ा। वह तीसरे नंबर पर हैं।

अथर्व तायड़े चौथे और समीर रिजवी पांचवें नंबर पर हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड के बाद टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो मयंक यादव शीर्ष पर हैं। मनिशंकर मुरासिंह दूसरे नंबर पर हैं। चीपुरापल्ली स्टीफन तीसरे नंबर पर हैं। एमडी निधिश चौथे नंबर पर हैं। मुकेश कुमार पांचवें नंबर पर हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौका छक्का रजत पाटीदार 2 2 171 — 222.08 10 14 शिवालिक शर्मा 2 2 146 146 180.25 9 12 सूर्यकुमार यादव 2 2 142 142 284 15 12 अथर्व तायडे 2 2 126 63 140 14 2 समीर रिजवी 2 2 120 — 206.9 8 10

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट मयंक यादव 2 6 36 9 2.89 26 1 1 मणिशंकर मुरासिंघ 2 8 48 7 7.43 52 0 1 चीपुरपल्ली स्टीफन 2 8 48 6 9.33 56 0 0 एमडी निधिश 2 7 42 6 8.33 50 0 1 मुकेश कुमार 2 6.5 41 6 9 54 1 0

सूर्यकुमार का लगातार दूसरा अर्धशतक

सूर्यकुमार यादव ने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद पर 60 रन बनाने के बाद गुजरात के खिलाफ 29 गेंद पर 282.76 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने के बाद भारतीय टीम से बाहर सूर्यकुमार की इस पारी के बदौलत मुंबई ने 15.4 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बना लिए। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 197 रन बनाए थे। पूरी खबर पढ़ें।