Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Top 5 batter and bowler: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में सोमवार (16 नवंबर) को मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन शतक जड़ा। उनके साथी खिलाड़ी शिवालिक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। सूर्यकुमार यादव ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ा। वह तीसरे नंबर पर हैं।

अथर्व तायड़े चौथे और समीर रिजवी पांचवें नंबर पर हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड के बाद टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो मयंक यादव शीर्ष पर हैं। मनिशंकर मुरासिंह दूसरे नंबर पर हैं। चीपुरापल्ली स्टीफन तीसरे नंबर पर हैं। एमडी निधिश चौथे नंबर पर हैं। मुकेश कुमार पांचवें नंबर पर हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
रजत पाटीदार22171222.081014
शिवालिक शर्मा22146146180.25912
सूर्यकुमार यादव221421422841512
अथर्व तायडे2212663140142
समीर रिजवी22120206.9810

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
मयंक यादव263692.892611
मणिशंकर मुरासिंघ284877.435201
चीपुरपल्ली स्टीफन284869.335600
एमडी निधिश274268.335001
मुकेश कुमार26.541695410

सूर्यकुमार का लगातार दूसरा अर्धशतक

सूर्यकुमार यादव ने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद पर 60 रन बनाने के बाद गुजरात के खिलाफ 29 गेंद पर 282.76 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने के बाद भारतीय टीम से बाहर सूर्यकुमार की इस पारी के बदौलत मुंबई ने 15.4 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बना लिए। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 197 रन बनाए थे। पूरी खबर पढ़ें