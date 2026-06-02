रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीतकर 18 साल का सूखा खत्म किया था। अब 2026 में खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के क्लब में एंट्री की। लीग की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजियों में से एक की कमान राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने संभाली, लेकिन उसने खिताब का स्वाद रजत पाटीदार जैसे लो प्रोफाइल खिलाड़ी की कप्तानी में चखा।

रजत ने आरसीबी को लगातार दो खिताब दिलाकर महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों क्लब में जगह बनाई, लेकिन एक कमाल ऐसा जो दुनिया का कोई कप्तान (आईपीएल और अन्य लीग) नहीं कर पाया। रजत पहले कप्तान हैं, जिन्होंने पहले दो सीजन में खिताब जीता है। रजत का आरसीबी से जुड़ने से लेकर कप्तान बनने का सफर फिल्मी पटकथा की तरह है। साल 2022 में रजत ऑक्शन में बिके नहीं थे। आरसीबी ने जब उन्हें इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ने के लिए संपर्क किया तो वह शादी करने जा रहे थे।

जन्मदिन का तोहफा

रजत ने आरसीबी से जुड़ने के लिए शादी टाल दी। इसके बाद प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। इसके बाद भी रजत का सफर आसान नहीं रहा। 2023 में वह चोट के कारण नहीं खेल पाए, लेकिन आरसीबी ने उन पर भरोसा जताया। 2025 में उन्हें कप्तानी मिली और 2026 में जन्मदिन से एक दिन पहले 31 मई को रजत ने लगातार दूसरा खिताब दिलाकर फ्रेंचाइजी को शानदार तोहफा दिया।

शतक ने बदल दिया रजत का करियर

आरसीबी ने सबसे पहले पाटीदार को आईपीएल 2021 के मिनी-ऑक्शन में 20 लाख रुपये में जोड़ा था। मध्य प्रदेश के टॉप-ऑर्डर बैट्समैन घरेलू क्रिकेट में छाप छोड़ चुका था। उन्होंने मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाकर 69 साल के इंतजार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, आरसीबी के लिए हले सीजन में पाटीदार का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उन्हें मिडिल ऑर्डर में सिर्फ चार मौके मिले और उन्होंने सिर्फ 71 रन बनाए।

परिवार के कहने पर आरसीबी से जुड़े

रजत पाटीदार को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया गया और वे अनसोल्ड रहे। निराश होकर पाटीदार आईपीएल से आगे बढ़ गए और मई 2022 में शादी की तैयारी कर ली। सीजन के बीच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर लवनीत सिसोदिया को चोट लग गई। तब आरसीबी के हेड कोच माइक हेसन ने पाटीदार को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया। हालांकि, पाटीदार टीम से जुड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा था कि वह पूरा सीजन बेंच पर बैठकर बिताएंगे, लेकिन आखिरकार अपने परिवार के कहने पर वह मान गए।

प्लेऑफ में सेंचुरी बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी

इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। पाटीदार ने आठ मैच खेले और उस सीजन में आरसीबी के सबसे सफल अनकैप्ड खिलाड़ियों में से एक रहे। उन्होंने 333 रन बनाए। इसमें एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 गेंदों पर नाबाद 112 रन की जबरदस्त पारी भी शामिल है। वह आईपीएल इतिहास में प्लेऑफ में सेंचुरी बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने।

चोटिल हो गए पाटीदार

पाटीदार को बड़ा झटका लगा। एड़ी की चोट की वजह से वह आईपीएल 2023 से पूरी तरह बाहर हो गए। पूरे सीजन से बाहर रहना बड़ा झटका था। चोट से उबरने के बाद वह घरेलू क्रिकेट में लौटे और धीरे-धीरे करियर फिर से पटरी पर लौटा। मध्य प्रदेश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू किया, जहां उन्होंने ओपनर के तौर पर 22 रन बनाए। बाद में उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। तीन मैचों में उन्होंने 63 रन बनाए।

स्पिन-हिटर बनकर उभरे

आईपीएल 2024 में पाटीदार की आरसीबी में वापसी हुई। मध्यक्रम में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 मैचों में 395 रन बनाए। इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्होंने खुद को साबित किया। रजत ने सीजन के दौरान 33 छक्के मारे और लीग के सबसे अच्छे स्पिन-हिटर बनकर उभरे। उन्होंने 177.33 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ सीजन खत्म किया।

बल्लेबाजी और कप्तानी दमदार

आरसीबी में लीडरशिप में बदलाव का दौर आया। फाफ डुप्लेसिस को छोड़ने के बाद पाटीदार को कमान मिली। उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर मिडिल ऑर्डर में शानदार प्रदर्शन करने के साथ-साथ कप्तान के तौर पर भी खुद को साबित किया। 2025 और 2026 फ्रेंचाइजी खिताब जीती। 2025 में उन्होंने 14 पारियों में 143.77 के स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए। 2026 में उन्होंने 41.75 के औसत और 192.69 के स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए। सुपरस्टार्स के लिए मशहूर एक फ्रेंचाइजी का हीरो नजरअंदाज किया गया घरेलू खिलाड़ी बन गया।

ये है 19 सीजन तक आईपीएल खिताब जीतने वाली टीमों की पूरी लिस्ट

राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहले आईपीएल खिताब जीता था। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था। तीन टीमें दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बार भी खिताब नहीं जीता है। पूरी खबर पढ़ें।