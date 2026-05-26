टीम इंडिया व सीएसके के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने आईपीएल की अपनी पसंदीदा ऑल-टाइम बेस्ट 5 कप्तानों का चयन किया। आईपीएल में 4,332 रन बनाने वाले अंबाती रायुडू ने बेस्ट कप्तानों का चयन उनकी सफलता व रणनीति के आधार पर किया। उन्होंने अपनी इस लिस्ट में इस लीग के सभी सबसे सफल कप्तानों को जगह दी और इसका कारण भी बताया। अंबाती ने इस लिस्ट में रोहित शर्मा, एमएस धोनी, रजत पाटीदार, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को शामिल किया और इन्हें किस-किस नंबर पर रखा जानते हैं।

रोहित शर्मा को दूसरे नंबर पर जबकि रजत को मिला 5वां स्थान

अंबाती रायुडू ने आईपीएल के ऑल-टाइम बेस्ट 5 कप्तानों का चयन ईएसपीएन क्रिकइंफो पर किया और इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आरसीबी के मौजूदा कप्तान रजत पाटीदार को रखा जिनकी कप्तानी में ये टीम साल 2025 में चैंपियन बनी थी साथ ही साथ खबर लिखे जाने तक उनकी कप्तानी में आरसीबी आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी। अंबाती ने रजत के बारे में कहा कि उनकी कप्तानी में आरसीबी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस टीम में एक नए कल्चर की शुरुआत हुई। वो टीम को एक साथ लेकर चलते हैं जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है और वो पूरी तरह से टीम के लिए समर्पित नजर आते हैं।

अंबाती रायुडू ने अपनी टॉप-5 की लिस्ट में श्रेयस अय्यर को रखा जिनकी कप्तानी में केकेआर 2024 में चैंपियन बनी थी और फिर साल 2025 में पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंची थी। साल 2026 में श्रेयस की कप्तानी में पंजाब की टीम प्लेऑफ के करीब पहुंच गई थी, लेकिन टॉप-4 में पहुंचने से चूक गई। श्रेयस ने दिल्ली को भी साल 2020 में फाइनल में पहुंचाया था। अंबाती ने कहा कि वो काफी शांत हैं और ग्रेट मैन मैनेजर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर उन्होंने गौतम गंभीर को रखा जिन्होंने केकेआर को दो बार चैंपियन बनाया था। गंभीर के बारे में अंबाती ने कहा कि वो हमेशा ही एक विनर रहे हैं और कप्तान के कप्तान भी थे।

अंबाती ने अपने टॉप-5 कप्तानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा को रखा जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया था। रोहित के कप्तान बनते ही मुंबई का भाग्य पूरी तरह से बदल दिया और वो इस टीम को 5 बार चैंपियन बनाने वाले इकलौते कप्तान रहे। अंबाती ने रोहित के बारे में कहा कि वो ना सिर्फ मुंबई बल्कि भारत के लिए भी लिजेंड्री कप्तान रहे। अंबाती ने पहले नंबर पर सीएसके को 5 बार चैंपियन बनाने वाले एमएस धोनी को पहले नंबर पर रखा। उन्होंने धोनी के बारे में कहा कि उन्होंने इस लीग में बतौर कप्तान जिस तरह की निरंतरता दिखाई वो कमाल की रही। वो जिस तरह की कप्तानी करते थे वो गजब का था और गंभीर भी उनसे काफी कुछ सीखते थे कि किस तरह से कप्तानी की जाती है। धोनी कप्तानों के भी कप्तान थे और इसलिए वो नंबर 1 हैं।

ऋतुराज-रहाणे ओपनर; सूर्यकुमार, पंत, बुमराह भी शामिल; लीग स्टेज के बाद IPL 2026 की सबसे खराब प्लेइंग 11

आईपीएल 2026 में कई ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और अच्छा करने के लिए 70 मैचों के दौरान जूझते नजर आए। अब इस सीजन के लीग स्टेज के बाद सबसे खराब प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को जगह दी गई। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)