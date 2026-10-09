India A vs Australia A: इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 69 रन से हरा दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त के साथ इस पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन दूसरे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में रजत पाटीदार दूसरे नंबर पर आ गए जिन्होंने पहले और दूसरे मैच में लगातार अर्धशतकीय पारी खेली।

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान नाथन मैकस्वीनी पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 155 रन बनाए हैं जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज रजत पाटीदार हैं जिन्होंने 2 मैचों में 120 रन बनाए हैं।

सबसे ज्यादा विकेट लेने मामले में भारतीय गेंदबाज यश ठाकुर, सूर्यांश शेडगे और अरशद खान पहले नंबर पर स्पेंसर जॉनसन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 2-2 मैचों में 5-5 विकेट लिए हैं।

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए दूसरे वनडे के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 नाथन मैकस्वीनी 2 2 155 77.5 89.08 14 0 रजत पाटीदार 2 2 120 60 90.91 8 2 सैम कॉन्स्टास 2 2 81 40.5 81 10 1 विल सदरलैंड 1 1 77 77 113.24 2 4 जोश फिलिप 2 2 60 30 93.75 8 0

प्लेयर मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट स्पेंसर जॉनसन 2 14.4 88 5 14.2 71 0 0 यश ठाकुल 2 17.5 107 5 18.6 93 0 0 सूर्यांश शेडगे 2 15 90 5 16.8 84 1 0 अरशद खान 2 17.2 104 5 20.8 104 0 0 माहली बियर्डमैन 1 6 36 4 5.75 23 1 0

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