रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के तीसरे मुकाबले खेले जा रहे हैं। मध्यप्रेश का मुकाबला तीसरे मैच में बिहार से हुआ जो रजत पाटीदार की कप्तानी वाली एमपी की टीम ने तीसरे दिन ही जीत लिया। मध्यप्रदेश ने बिहार को पारी और 174 रनों से मात देते हुए इस सीजन अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर सारांश जैन ने 13 विकेट झटके।

सारांश जैन ने पहली पारी में 7 विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किए। वहीं मध्यप्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने भी इस मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी। मध्यप्रदेश ने अपने पहले दोनों मैच जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के खिलाफ ड्रॉ खेले थे। अब तीसरे मुकाबले में इस टीम को पहली जीत मिली है।

इस मैच में बिहार ने पहले खेलते हुए 30.3 ओवर में सिर्फ 99 रन ही बनाए थे। पूरी टीम 100 रन के अंदर ढेर हो गई थी। जवाब में मध्यप्रदेश ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 407 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। ओपनर यश दुबे 84 और सक्षम पुरोहित ने 132 रन बनाते हुए शतकीय पारी खेली थी। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने 133 गेंद पर 109 रन की शतकीय पारी खेली थी।

बिहार की लगातार तीसरी हार

मध्यप्रदेश ने पहली पारी के आधार पर 308 रन की बढ़त बनाई। बिहार की टीम दूसरी पारी में भी सिर्फ 134 रन बनाकर सिमट गई। इस पारी में फिर पहली पारी के हीरो सारांश जैन ने 6 विकेट झटके। बिहार की इस संस्करण में यह लगातार तीसरी हार है। बिहार को पहले मैच में यूपी ने पारी और 267 रन से हराया था। उसके बाद दूसरे मैच में बड़ौदा ने 10 विकेट और अब मध्यप्रदेश ने पारी और 174 रनों से मात दी।

इस मुकाबले के बाद एलीट ग्रुप ए की अंकतालिका पर नजर डालें तो तीन मैचों में 13 अंक हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर है। जबकि लगातार तीसरी हार के बाद बिहार 7वें स्थान पर है। वहीं इस ग्रुप के अन्य मुकाबले अभी जारी हैं। यूपी का मुकाबला पुडुचेरी से हो रहा है। वहीं विदर्भ की टीम गोवा का सामना कर रही है। बड़ौदा का सामना तीसरे मैच में जम्मू कश्मीर से हो रहा है।

मुशीर खान ने झटके 6 विकेट, मुंबई के खिलाफ हरियाणा ने बनाए 270 रन; निशांत सिंधू ने खेली शतकीय पारी

मुशीर खान ने हरियाणा के खिलाफ पहली पारी में शतक भी लगाया और फिर 6 विकेट भी लिए। हरियाणा की तरफ से पहली पारी में निशांत सिंधू ने नाबाद शतकीय पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





