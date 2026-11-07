मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026-27 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश की टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम का कप्तान रजत पाटीदार को बनाया गया है। इस घरेलू टी20 टूर्नामेंट के लिए एक मजबूत टीम चुनी गई है जिसमें कई बेहतरीन बल्लेबाज व गेंदबाज मौजूद हैं। रजत के हाथों में टीम की कप्तानी होगी जिन्होंने साल 2025 और 2026 में आरसीबी को आईपीएल चैंपियन बनाया था। रजत पर टीम को इस टूर्नामेंट में सफल बनाने की जिम्मेदारी होगी।

रजत पाटीदार को बनाया गया कप्तान

रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश का कप्तान बनाया गया है, लेकिन वो कई मैच मिस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें दोहा में होने वाले मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम से जुड़ना होगा। यह टूर्नामेंट 19 से 29 नवंबर तक चलेगा जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 14 नवंबर से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट टीम की कप्तानी मिलने के साथ-साथ उन्हें इंडिया ए टीम में भी नेतृत्व की भूमिका मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रजत पाटीदार को इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा का डिप्टी (उप-कप्तान) नियुक्त किया है।

मध्य प्रदेश की टीम की बात करें तो कप्तान रजत पाटीदार की गैर-मौजूदगी में बाकी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी। इस टीम में शानदार बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है जिसमें अक्षत रघुवंशी, हर्ष गवली और अनिकेत वर्मा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश के लिए आगे आकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। गेंदबाजी की कमान अनुभवी भारतीय गेंदबाज आवेश खान संभालेंगे। आवेश खान के साथ गेंदबाजी आक्रमण में मंगेश यादव, बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय सिंह, ऑफ-स्पिनर सारांश जैन और बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर शिवांग कुमार शामिल होंगे। विकेटकीपिंग के लिए टीम में हर्ष गवली और अपूर्व द्विवेदी को चुना है।

2026-27 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश टीम

अंकुश सिंह, अक्षत रघुवंशी, हर्ष गवली (विकेटकीपर), रजत पाटीदार (कप्तान), अनिकेत वर्मा, ऋतिक टाडा, अपूर्व द्विवेदी (विकेटकीपर), सारांश जैन, कुमार कार्तिकेय सिंह, शिवम शुक्ला, शिवांग कुमार, आवेश खान, त्रिपुरेश सिंह, राहुल बाथम, मंगेश यादव।

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