आरीसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 20वें मैच में ताबड़तोड़ पारी खेली और 17 गेंदों पर अर्धशतक लगाते हुए अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रजत ने मुंबई के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी के लिए आईपीएल का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भी काम किया। आईपीएल के इस सीजन में अब भी सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम पर ही दर्ज है।

रजत पाटीदार ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

रजत ने मुंबई के विरुद्ध 20 गेंदों पर 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 53 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 265.00 का रहा। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक 17 गेंदों पर पूरा किया और वो इस सीजन में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। रजत ने अभिषेक को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 18 गेंदों पर ये कमाल किया था। इस लिस्ट में वैभव पहले नंबर पर हैं जिन्होंने दो टीम सीएसके और आरसीबी के खिलाफ 15-15 गेंदों पर अर्धशतक लगाए हैं।

IPL 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप-7 बैटर्स

वैभव सूर्यवंशी- 15 गेंदें (आरसीबी, सीएसके के खिलाफ)

प्रियांश आर्या- 16 गेंदें

रजत पाटीदार- 17 गेंद

अभिषेक शर्मा- 18 गेंद

रजत पाटीदार- 19 गेंद

टिम डेविड- 19 गेंदें

समीर रिजवी- 20 गेंदें

सरफराज खान- 21 गेंद

देवदत्त पडिक्कल- 21 गेंद

रजत ने फॉफ डुप्लेसिस का रिकॉर्ड तोड़ा

रजत पाटीदार ने फॉफ डुप्लेसिस का रिकॉर्ड तोड़ा और आरसीबी के लिए आईपीएल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। डुप्लेसिस ने ये कमाल 18 गेंदों पर किया था जबकि रजत ने 17 गेंदों पर ऐसा किया। रोमारियो शेफर्ड इस टीम की तरफ से इस लीग में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले प्लेयर हैं।

आईपीएल में आरसीबी के लिए सबसे तेज अर्धशतक

14 गेंद – रोमारियो शेफर्ड बनाम सीएसके, बेंगलुरु, 2025

17 गेंद – क्रिस गेल बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013

17 गेंद – रजत पाटीदार बनाम एमआई, वानखेड़े, 2026

18 गेंद – फाफ डु प्लेसिस बनाम जीटी, बेंगलुरु, 2024

19 गेंद – रॉबिन उथप्पा बनाम पंजाब, बेंगलुरु, 2010

19 गेंद – रजत पाटीदार बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2024

जोस बटलर ने तोड़ा पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम का रिकॉर्ड, टी20 में पूरा किया अर्धशतकों का शतक

जोस बटलर ने लखनऊ के खिलाफ 60 रन की पारी खेली और टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टी20 प्रारूप में 14 हजार रन भी पूरे किए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)