घरेलू क्रिकेट में 90 विकेट फिर भी IPL में नहीं मिला मौका, बॉर्डर से सिर्फ 5 KM दूर रहने वाले गेंदबाज ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर

मानव सुथार ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए बुधवार को इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की। सुथार ने 10 ओवर के स्पेल में 36 रन देकर 3 विकेट लिए।

मानव सुथार ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए बुधवार को इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की। फोटो सोर्स- manav suthar Instagram

