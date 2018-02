आईपीएल 2018: राजस्थान रॉयल्स को मिला ‘नया भज्जी’, टीम ने ऐसे किया स्वागत

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सीजन में इस बार राजस्थान रॉयल्स को नया खिलाड़ी मिल गया है। भारतीय और घरेलू क्रिकेट में हरफनमौला खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम को नए भज्जी (हरभजन सिंह) के नाम से जाना जाता है। टीम ने उनका खास अंदाज में स्वागत किया है और कहा है कि भले ही गौतम कुछ लोगों के लिए नए हरभजन सिंह हों, लेकिन वह हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ गौतम यादव हैं। उनके हाथों में दम है। बता दें कि राजस्थान की टीम टूर्नामेंट में इस सीजन के साथ वापसी कर रही है। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में उस पर दो साल पहले अस्थाई तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। टीम में इस बार युवा खिलाड़ियों को जगह दी गई है, जिसमें आर्यमान बिरला सरीखे खिलाड़ी भी हैं। टीम ने घरेलू क्रिकेट के एक और जिस शानदार खिलाड़ी को खरीदा है, वो नए भज्जी के नाम से मशहूर हैं।

बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए टीम ने अपने इस खिलाड़ी का स्वागत किया। टीम के ऑफिशियल पेज से टि्वटर पर बुधवार को एक वीडियो क्लिप पोस्ट की गई, जिसमें गौतम और उनके खेल रिकॉर्ड्स का ब्योरा दिया गया था। ट्वीट में इसी के साथ लिखा गया, “वह भले ही कुछ लोगों के लिए ‘नए भज्जी’ हों, मगर हमारे लिए वह सिर्फ और सिर्फ गौतम यादव हैं। एक लिस्ट और टी20 क्रिकेट में उनकी शानदार गेंदबाजी रही है। इसके हाथों में है दम।”

He may be the "New Bhajji" to some, but to us, he's the one and only @gowthamyadav88!

With astonishing bowling figures in both List-A and T20s, iske haathon mein hai dum!#Cricket #AbBajegaDanka #RoyalSquad #IPL2018 #HallaBol pic.twitter.com/qg8Giyp3Jw

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 21, 2018