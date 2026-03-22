आईपीएल 2026 से पहले ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके से संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को लिया था और अपने दल में शामिल किया था, लेकिन सैम करन इंजरी की वजह से कुछ दिन पहले ही आईपीएल 2026 से बाहर हो गए। अब इस फ्रेंचाइजी ने सैम करन की जगह श्रीलंका के 34 साल के ऑलराउंडर को साइन किया है जिससे कि सैम की जगह को भरा जा सके।

राजस्थान रॉयल्स ने सैम करन के टीम से बाहर होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर दसुन शनाका को अपने साथ जोड़ा है और वो आईपीएल 2026 में इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। शनाका एक शानदार ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी निलामी में अनसोल्ड रहे थे। शनाका के शामिल होने के बाद टीम को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है जो टीम को संतुलन प्रदान करेगा।

शनाका का आईपीएल 2025 में हुआ था आईपीएल डेब्यू

दसुन शनाका का आईपीएल में डेब्यू साल 2023 में हुआ था और इस सीजन में वो गुजरात के लिए खेले थे। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 26 रन बनाए थे जबकि उन्हें गेंदबाजी का मौका उन्हें नहीं मिल पाया था। इसके बाद यानी साल 2024 और 2025 में उन्हें किसी भी टीम ने अपने साथ नहीं जोड़ा, लेकिन सैम के बाहर होने के बाद उन्हें आईपीएल के इस सीजन में खेलने का मौका मिल गया और राजस्थान ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है।

दासुन शनाका के पास टी20 क्रिकेट का काफी अनुभव है और उन्होंने अब तक अपने करियर में कुल 283 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 5064 रन बनाए हैं जिसमें 3 शतक और 19 अर्धशतक भी शामिल हैं। शनाका का बेस्ट स्कोर नाबाद 131 रन रहा है जबकि उनका स्ट्राइक रेट 143.13 का है जो काफी अच्छा है। वहीं इस प्रारूप में शनाका ने 283 मैचों में 111 विकेट भी चटकाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 16 रन देकर 4 विकेट रहा है।

आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान की टीम

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेन मफाका, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, डोनोवोन फरेरा, दासुन शनाका, रवि बिश्नोई, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, यश राज पुंज, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, बृजेश शर्मा, अमन राव पेराला।

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