आईपीएल के 11वें सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरी तरह से तैयार है। फिक्सिंग विवाद की वजह से राजस्थान की टीम पर दो साल का बैन लगाया गया था। बैन के बाद खए बार फिर टीम नए जोश के साथ इस लीग में वापसी कर रही है। इस साल टीम ने कई नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ को कुछ दिन पहले ही राजस्थान की टीम अपना कप्तान घोषित कर चुकी है। टीम के मेंटर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक इंटरव्यू में टीम के प्लेइंग इलेवन पर बात करते हुए बताया कि टीम का कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर बल्लेबाजी करेगा। कैफ के मुताबिक अजिंक्य रहाणे और राहुल त्रिपाठी टीम के लिए ओपनिंग करेंगे तो वहीं विकेटकीपर युवा बल्लेबाज संजू सैमसन को नंबर तीन पर खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कप्तान स्टीव स्मिथ नंबर चार पर बल्लेबाजी करेंगे तो वहीं जोस बटलर और बेन स्टोक्स लॉ मिडल ऑर्डर में टीम के लिए तेजी से रन बनाने का काम करेंगे। जबकि गेंदबाजी में युवा लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल, गौतम कृष्णप्पा, धवल कुलकर्णी, जयदेव उनादकट और जोफरा आर्चर को पहले के मैचों में खेलने का मौका मिलेगा।

राजस्थान की टीम इस साल काफी संतुलित नजर आ रही है। टीम के पास अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज के साथ-साथ कुछ बेहतर ऑलराउंडर भी मौजूद है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स पिछले साल पुणे की तरफ से खेलते हुए कई मैच जिताऊ पारी खेलने में कामयाब रहे थे। राजस्थान की टीम इस साल भी स्टोक्स से कुछ इसी तरह बल्लेबाजी की उम्मीद करेगी। कप्तान स्टीव स्मिथ और अजिंक्य रहाणे 2014 और 2015 में भी राजस्थान रॉयल्स के साथ शामिल थे।

