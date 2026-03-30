चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। चेन्नई के लिए चिंता का विषय ये है कि एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी इंजरी की वजह से चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि 5 बार की चैंपियन सीएसके के पास क्षमता है कि वो राजस्थान को टक्कर दे सके, लेकिन इस मैच में किसका पलड़ा भारी होगा इसके बारे में टीम इंडिया के पूर्व ओपनर श्रीकांत ने बताया।

इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों टीमों के पास कई स्टार खिलाड़ी हैं जो मैच बदल सकते हैं। चेन्नई के पास जहां संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे जैसे प्लेयर हैं तो वहीं राजस्थान के पास वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, हेटमायर, जोफ्रा आर्चर, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर हैं। इसके बावजूद इस मैच में किस टीम के पास एज है और जीत के लिए कौन फेवरेट है श्रीकांत ने बताया।

राजस्थान है जीत के लिए फेवरेट

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि राजस्थान की टीम के पास जो गेंदबाजी है उसमें अनुभव की कोई कमी नहीं है और इसकी वजह से ये टीम सीएसके के खिलाफ मैच में जीत की दावेदार है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के रविंद्र जडेजा और जोफ्रा आर्चर की बॉलर होंगे। हालांकि इस टीम में काफी अनुभवी तेज गेंदबाज संदीप शर्मा भी हैं, लेकिन जडेजा और आर्चर पर ये टीम ज्यादा निर्भर करेगी।

राजस्थान के पास अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण

श्रीकांत ने आगे कहा कि राजस्थान के पासस सीएसके के मुकाबले में गेंदबाजी में ज्यादा अनुभव है और ये साफ तौर पर दिखता भी है। अपनी अनुभवी गेंदबाजी की वजह से ही राजस्थान कागज पर सीएसके के खिलाफ मैच में जीत के लिए फेवरेट होगी। आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल में कुल 31 मैच खेले गए हैं जिसमें राजस्थान को 15 मैचों में जबकि सीएसके को 16 मैचों में जीत मिली है।

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