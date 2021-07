अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि राज कुंद्रा बहुत हाई प्रोफाइल पॉर्न रैकेट चला रहे थे। पोर्नोग्राफिक कंटेंट को मोबाइल ऐप और साइट्स के जरिए दर्शकों को परोसा जाता था। राज कुंद्रा का नाम आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद में भी सामने आ चुका है। राज कुंद्रा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम राजस्थान रॉयल्स के पूर्व मालिक हैं।

राज कुंद्रा ने अपने कारोबारी करियर की शुरुआत 2000 यूरो 175770 (करीब एक लाख 75 हजार रुपए) से शुरू की थी। राज कुंद्रा का जन्म लंदन में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता बालकृष्ण करीब 50 साल पहले लुधियाना से लंदन जाकर बसे थे। बालकृष्ण ने शुरुआत में कॉटन फैक्ट्री में काम किया। बाद में बस कंडक्टर बन गए। उनकी पत्नी यानी राज की मां एक ऑप्टिशियन शोरूम में काम करती थीं। जब पिता और मां की शिफ्ट में टकराव होता तो मां उन्हें अपने साथ शोरूम ले जातीं।

राज कुंद्रा ने इंटरव्यू में कहा था, मेरी दो छोटी बहनों और मुझे जल्दी ही अहसास हो गया था कि हमारे माता-पिता हमें आराम से रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हमें पैसे की कीमत को समझने की जरूरत है। कुंद्रा परिवार के लिए तब चीजें बदलीं, जब बालकृष्ण ने किराने का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने बाद में डाकघर (यह ब्रिटेन में ही संभव है) और दवा भंडार खरीदे। बालकृष्ण एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में शिफ्ट होते चले गए। यदि वह एक उत्पाद में मंदी को देखते तो दूसरा पकड़ लेते।

राज कुंद्रा उर्फ रिपु सुदन कुंद्रा ने बताया था, 18 साल की उम्र में, मेरे पिता ने मुझे एक अल्टीमेटम दिया उन्होंने मुझसे कहा कि या तो आप हमारा रेस्तरां चलाओ या छह महीने में यह साबित कर दिखाओ कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। राज कुंद्रा के मुताबिक, वह जीवन भर बर्तन नहीं धोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना बैग पैक किया।

#WATCH | Actress Shilpa Shetty’s husband & businessman Raj Kundra appeared before the Property Cell of Mumbai Police’s Crime Branch, where he was arrested in a case relating to ‘creation of pornographic films & publishing them through some apps’ pic.twitter.com/mtlM4pYCc3

— ANI (@ANI) July 19, 2021