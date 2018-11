6 दिसंबर से मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को 28 नवंबर से 4 दिवसीय अभ्यास मैच खेलना था, लेकिन इस खेल का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। यहां तक की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान में टॉस के लिए भी नहीं आ सके और पहले दिन का खेल बिना टॉस हुए ही समाप्त हो गया। ऐसे में जब सिडनी के मैदान में उतरना विराट सेना के लिए मुश्किल हो गया तो कोहली संग खिलाड़ियों ने जिम में जमकर पसीना बहाया और मस्ती की।

जिम में वर्कआउट के बाद इशांत शर्मा ने एक सेल्फी ली जिसमें कप्तान कोहली और मुरली विजय दिख रहे हैं ये तस्वीर कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी तो हमने जिम में अपना समय बिताना सही समझा और टीममेट के साथ ये वक्त खास रहा। कप्तान कोहली को वैसे भी जिम में वक्त बिताना खास पसंद है और अक्सर सोशल मीडिया पर वो अपने फिटनेस वीडियो को साझा भी करते हैं।

The rain doesn’t seem to be going away so we decided to make something of our day Gotta love a good workout with the boys. #makeeverydaycount pic.twitter.com/E94yPIcpRv

— Virat Kohli (@imVkohli) November 28, 2018