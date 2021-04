भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को सबसे शांत खिलाड़ी माना जाता है। उन्हें गुस्सा करते हुए कम ही मौकों पर देखा गया है। अपने दौर में वो भारत के लिए टेस्ट और वनडे में लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे। शुक्रवार (8 अप्रैल) को कुछ ऐसा हुआ कि टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने उनको लेकर ट्वीट कर दिया। इसके बाद राहुल द्रविड़ ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे।

द्रविड़ को गुस्सा दिलाने के लिए दुनिया भर के विपक्षियों ने कोशिश की। उन्हें स्लेज करने का प्रयास किया, लेकिन धैर्यवान द्रविड़ दीवार की तरह क्रीज पर टिके रहते थे। द्रविड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, यह एक विज्ञापन है। इसमें राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान सड़क पर जाम के कारण गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वे दूसरों पर चिल्लाते हुए भी नजर आए। कोहली ने उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा- राहुल भाई का यह अवतार कभी नहीं देखा था।

Never seen this side of Rahul bhai pic.twitter.com/4W93p0Gk7m

— Virat Kohli (@imVkohli) April 9, 2021