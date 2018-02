ICC U-19 World Cup: फाइनल में जीत पर राहुल द्रविड़ ने क्रिकेटर्स को दिया ‘गुरुज्ञान’

आधुनिक क्रिकेट के सबसे जेंटलमैन खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के करियर की एक बड़ी कमी आज (3 फरवरी, 2017) दूर हो गई। यह कमी थी एक विश्वकप ट्राफी जीतने की। द्रविड़ अपने सफल-सुनहरे कैरियर में भले ही यह सपना पूरा नहीं कर पाए लेकिन उनके शिष्यों ने अंडर 19 विश्वकप जीतकर यह ट्राफी आज ‘गुरूदक्षिणा’ के रूप में उनकी झोली में डाल दी। जीत के बाद उन्होंने कहा, ‘जिस तरह इन युवा खिलाड़ियों ने मेहनत की उस पर मुझे गर्व है। यह इन खिलाड़ियों के जीवन का अब तक का सबसे यादगार लम्हा है लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि यह आखिरी हो। हो। इन्होंने अभी काफी कुछ हासिल करना है। इनकी पहचान सिर्फ इस टूर्नमेंट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।’

उन्होंने आगे कहा, ‘बेशक सभी खिलाड़ियों को भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता लेकिन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी वे अच्छा प्रदर्शन कर पाए तो यह बड़ी उपलब्धि होगी।’ बता दें कि क्रिकेट की दुनिया में ‘श्रीमान भरोसेमंद’, ‘संकटमोचक’ और ‘भारत की दीवार’ जैसे नामों से मशूह द्रविड़ अब तक किसी विश्वकप विजेता टीम का हिस्सा नहीं रहे थे। लेकिन शनिवार को भारत के जिन युवाओं ने अंडर 19 विश्वकप जीता उसके गुरु यानी कोच राहुल द्रविड़ हैं।

Join us LIVE on the Bay Oval as we follow India’s celebrations after lifting the #U19CWC trophy! https://t.co/BhpC4lirNe

— ICC (@ICC) February 3, 2018