भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज के बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से होगी। कीवी टीम के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कड़ी परीक्षा होगी, लेकिन इससे पहले बात अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाजों की करें तो इसमें राहुल द्रविड़ पहले नंबर पर हैं। वहीं इस लिस्ट में विराट कोहली भी वीरेंद्र सहवाग से आगे हैं।

राहुल द्रविड़ नंबर 1, दूसरे नंबर पर हैं सचिन

न्यूजीलैंड के खिलाफ राहुल द्रविड़ ने 15 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 1659 रन बनाए थे। द्रविड़ टेस्ट प्रारूप में भारत की तरफसे कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं।

सचिन तेंदुलकर इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ कुल 24 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 1595 रन बनाए थे तो वहीं विराट कोहली लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 मैच खेले थे और इसमें 959 रन बनाए थे।

इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने 14 टेस्ट मैचों में इस टीम के खिलाफ कुल 883 रन बनाए थे। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 12 मैचों में 867 रन बनाए थे।

वीवीएस लक्ष्मण भी इस सूची में छठे स्थान पर हैं जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 12 टेस्ट मैच खेले थे और इसमें उन्होंने 818 रन बनाए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस सूची में 7वें स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने 12 मैचों में 796 रन बनाए थे जबकि मौजूदा भारतीय कप्तान गौतम गंभीर 8वें नंबर पर हैं जिन्होंने 9 मैचों में 749 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

राहुल द्रविड़- 15 मैच- 1659 रन

सचिन तेंदुलकर- 24 मैच- 1595 रन

विराट कोहली- 14 मैच- 959 रन

वीरेंद्र सहवाग- 14 मैच- 883 रन

चेतेश्वर पुजारा- 12 मैच- 867 रन

वीवीएस लक्ष्मण- 10 मैच- 818 रन

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 12 मैच- 796 रन

गौतम गंभीर- 9 मैच- 749 रन

अजिंक्य रहाणे- 9 मैच- 703 रन

नवाब पटौदी- 11 मैच- 666 रन

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