अफगानिस्तान की टीम हाल ही में भारत के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज हारकर गई थी। इस सीरीज में हार के कुछ दिन बाद ही अफगान टीम के वनडे व टेस्ट कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कप्तानी छोड़ दी थी। अब उनकी जगह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार (22 जुलाई 2026) को वनडे व टेस्ट टीम के नए कप्तान का ऐलान किया है। राशिद खान को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है और रहमत शाह नए कप्तान बन गए हैं।

हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रहा। टीम ने इस दौरान अपना प्रदर्शन भी सुधारा। इसमें 2023 वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम का खेलना और कई शानदार प्रदर्शन भी शामिल हैं। अगले साल होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप के मद्देनजर शाहिदी ने यह पद छोड़ने का फैसला किया था।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए कप्तान का ऐलान करते हुए शाहिदी का शुक्रिया भी अदा किया और कहा,”अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हशमतुल्लाह शाहिदी द्वारा टीम के लिए दी गई उपयोगी सेवाओं की सराहना करता है। साथ ही बोर्ड रहम शाह जुरमाती को अपने नए रोल और आने वाली चुनौती के लिए शुभकामनाएं देता है।”

गुरबाज को बनाया गया उपकप्तान

रहमत शाह मई 2021 से अफगान टीम के उपकप्तान थे। वहीं वह टेस्ट और वनडे में अफगानिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर भी हैं। शाह को कप्तान तो विकेटकीपर बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे और टेस्ट का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। शाह और गुरबाज की बतौर लीडर्स अगली सीरीज आयरलैंड के खिलाफ होगी जहां पांच वनडे मुकाबले खेले जाएंगे।

𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍𝐂𝐘 𝐒𝐇𝐈𝐅𝐓 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓! 🚨@RahmatShah_08 has been appointed Afghanistan’s new Test and ODI captain, with @RGurbaz_21 named as his deputy. The leadership change follows @Hashmat_50’s resignation from the role last evening. 👍



🔗: https://t.co/rWDxUG15Sj… pic.twitter.com/X8GKHETq9q — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 22, 2026

हशमतुल्लाह शाहिदी का कैसा रहा कार्यकाल?

हशमतुल्लाह शाहिदी को 31 मई 2021 को अफगानिस्तान की नेशनल टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज जीत से जनवरी 2022 में की थी। उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने 55 में से 27 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी शानदार चार जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड्स को हराया था और टूर्नामेंट में छठे स्थान पर रही थी।

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