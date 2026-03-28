भारत के पूर्व स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मेजर क्रिकेट लीग (MLC 2026) के लिए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ करार किया है। अश्विन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे जो 2023 में यानी पहले सीजन से ही यूनिकॉर्न्स के साथ हैं।

मेजर क्रिकेट लीग में खेलेंगे अश्विन

यह टी20 फ्रीलांसर के तौर पर अश्विन का दूसरा कार्यकाल भी है। इससे पहले बिग बैश लीग 2025-26 के लिए सिडनी थंडर ने उन्हें साइन किया था। सिडनी थंडर में अश्विन पाकिस्तान के लेग-स्पिनर शादाब खान के साथ खेलने वाले थे। हालांकि घुटने की चोट के कारण वे इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए। बाद में अश्विन ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने इस समस्या के लिए सर्जरी करवाई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें चोट कब लगी थी या यह सर्जरी कब हुई थी।

इससे पहले 26 मार्च 2026 को यूनिकॉर्न्स ने इस सीजन के लिए अपने रिटेंशन की घोषणा की थी जिसमें मैट शॉर्ट, फिन एलन, जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, हारिस रऊफ, संजय कृष्णमूर्ति, हसन खान, ब्रॉडी काउच, हम्माद आजम और जुआनॉय ड्राईसडेल के नाम शामिल हैं। आने वाले सीजन में शॉर्ट टीम की कप्तानी करेंगे जो 16 जून से शुरू होने वाला है। वहीं यूनिकॉर्न्स अपने अभियान की शुरुआत 19 जून को डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के खिलाफ करेगा।

हारिस रऊफ के साथ गेंदबाजी करेंगे अश्विन

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ यूनिकॉर्न्स के लिए एक अहम गेंदबाज रहे हैं और फिलहाल इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अब तक खेले 22 मैचों में इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने 8.91 की इकॉनमी रेट से 28 विकेट चटकाए हैं जिसमें दो बार चार-चार विकेट लेने का कमाल भी शामिल है। रऊफ फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में लाहौर कलंदर्स की ओर से खेल रहे हैं।

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