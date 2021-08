इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दरअसल, विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट के लिए शार्दुल ठाकुर की जगह रविचंद्रन अश्विन को न चुनकर इशांत शर्मा को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया। इसके बाद ट्विटर पर अश्विन ट्रेंड होने लगा। रविचंद्रन अश्विन को लेकर माइकल वॉन ने भी ट्वीट किया।

माइकल वॉन ने ट्वीट में लिखा, ‘ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने सही टीम चुनी है और भारत ने नहीं …। अश्विन को भारत के लिए खेलना चाहिए था ताकि भारत को और अधिक बल्लेबाजी और गुणवत्तापूर्ण गेंदबाजी मिल सकती…। वह सभी परिस्थितियों में अच्छी गेंदबाजी करते हैं…। आज का दिन गेंदबाजी के लिए बिल्कुल सही है…। लगता है कि आज विकेटों का पतझड़ लगेगा…।’ माइकल वॉन का यह ट्वीट थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स उनके ट्वीट पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इस इंसान ने पहली बार कुछ सही कहा है। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया।

बता दें कि माइकल वॉन अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम या उसके खिलाड़ियों को लेकर कमेंट्स करते रहते हैं। इंग्लैंड के भारत दौरे के समय तो उनके ट्वीट काफी चर्चा में रहे थे। लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल भी किया था। @JatinGo1920 ने लिखा, ‘माइकल वॉन पहले धूप के मौसम की भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए जिमी ने खेलने से बचने के लिए खुद को चोटिल कर दिया। लेकिन अब बारिश और बादल लौट आए हैं, इसलिए जिमी के खेलने की संभावना है।’

@crazygopalaan ने लिखा, ‘ऐसा महसूस करें कि भारत ने सही टीम चुनी और इंग्लैंड ने गलत टीम चुनी।’ @notdatdeshbhakt ने लिखा, ‘पूरी तरह से सहमत हूं। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि अश्विन को बाहर क्यों रखा गया है। उनका जैसा क्लास और फॉर्म है, उसके बाद मेरे लिए यह कल्पना से परे है कि प्लेइंग 11 से बाहर कैसे बैठे हैं।’

Feels like England have picked the right team & India haven’t … Ashwin should have played for India to give them more Batting plus his quality bowling … He bowls well in all conditions … Perfect bowling day … Feels like a wickets day … #ENGvIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 12, 2021