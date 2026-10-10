वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में रांची में 249 रन का बचाव न कर पाने के बाद भारत की बॉलिंग लाइन-अप की गहराई को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। रविचंद्रन अश्विन ने चेतावनी दी है कि टीम को अच्छे बॉलर तैयार करने के लिए और काम करने की जरूरत है। भारत के पूर्व स्पिनर का मानना ​​है कि हमें सिर्फ जसप्रीत बुमराह जैसे मैच-विनर बॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

भारत को रांची में हुए दूसरी टी20 मैच में 6 विकेट से हार मिली और इसके बाद आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय गेंदबाजों पर सवाल उठाए। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब वेस्टइंडीज लक्ष्य का पीछा कर रही थी तब क्या भारतीय गेंदबाज खेल को समझ नहीं पा रहे थे साथ ही हम भारतीय गेंदबाजी को और अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं।

गेंदबाजी में नहीं है क्वालिटी

अश्विन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं गेंदबाजों को दोष दे रहा हूं, लेकिन हमारी बॉलिंग में उतनी क्वालिटी नहीं है और हमने इसे बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है इसीलिए अच्छे क्वालिटी गेंदबाज तैयार होने की संभावना काफी कम रहती है। मुझे सच में उम्मीद है कि हम अच्छे क्वालिटी वाले गेंदबाज तैयार करने में कुछ समय लगाएंगे, क्योंकि ऐसे हालात में (रांची में) बॉलिंग करने के लिए समझ और गेम की जानकारी जरूरी होती है।

भारतीय बॉलिंग के भविष्य की है चिंता

अश्विन के मुताबिक रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव एक तरह से किस्मत वाले थे क्योंकि कप्तान के तौर पर उनके पास जसप्रीत बुमराह के रूप में एक चीट कोड था। जरूरत पड़ने पर वे डिफेंसिव बॉलिंग कर सकते हैं और उनके पास स्लोअर डिलीवरी की भी अच्छी वैरायटी है, लेकिन बहुत कम गेंदबाजों में ऐसी काबिलियत होती है और मुझे सच में भारतीय बॉलिंग के भविष्य की चिंता है। 250 का स्कोर अच्छा था। मुझे बस लगता है कि भारत की तरफ से थोड़ी और डिफेंसिव बॉलिंग की जरूरत थी। मयंक यादव ने शुरुआती छह ओवरों में ही दो-तीन विकेट ले लिए थे, ऐसे में कुलदीप यादव को थोड़ा पहले बॉलिंग के लिए लाया जा सकता था।

इशान किशन टॉप-3 से बाहर, शाई होप ने श्रेयस को छोड़ा पीछे; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी-20 के बाद शीर्ष-5 बैटर-बॉलर

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 82 रन की पारी खेलने वाले संजू सैमसन अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए जबकि इशान किशन फिलहाल टॉप-3 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)