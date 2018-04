मधुमक्खी की वजह से आउट होने से बच गया बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक बेहतरीन विकेटकीपर माने जाते हैं। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को यह यकीन करना मुश्किल हो गया कि डिकॉक इतना आसान स्टंपिंग का मौका कैसे छोड़ सकते हैं? दरअसल हुआ ये कि जब स्टंपिंग का मौका आया, तभी एक मधुमक्खी ने डिकॉक को बाजू पर काट लिया, जिससे उनका ध्यान भटक गया और वह स्टंपिंग मिस कर गए। पहले तो कमेंटेटर्स भी डिकॉक द्वारा इस आसान स्टंपिंग के मौके पर चूकने से हैरान दिखाई दिए, लेकिन जब टीवी कैमरों में देखा गया तो पता चला कि मधुमक्खी के काटने के कारण डिकॉक स्टंपिंग से चूके।

बता दें कि जोहानिसबर्ग के वांडर्रस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के 488 रनों के जवाब में 110 रनों पर 6 विकेट खो चुकी है। इसी पारी के दौरान केशव महाराज की एक गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्श बड़ा शॉट लगाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मिस कर गए। उसी वक्त एक मधुमक्खी ने डिकॉक को काट लिया, जिससे डिकॉक भी स्टंपिंग का मौका चूक गए। साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने इस घटना की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। इसके बाद लोग भी ट्विटर पर इस घटना पर मजे लेने लगे।

A game of cricket is mellow and not ‘action packed’ that even bees get a chance to sting players.Quinton De Kock stung by a bee. — KABELO MG (@KabeloMG) March 31, 2018

Quinton De Kock just got stung by a fucking bee and didn’t even flinch, like I’m in actual awe. How is that possible? — Mohit Arvind (@mohitharvind) March 31, 2018

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने एडन मार्कराम के शानदार 152 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली पारी में 488 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अफ्रीका की ओर से तेंबा बावूमा (95), एबी डिविलियर्स (69) और केशव महाराज (45) ने भी बेहतरीन पारियां खेलीं। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिर्फ उस्मान ख्वाजा ही कुछ टिककर खेल सके और उन्होंने 53 रन बनाए। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम 110 रनों पर 6 विकेट खोकर संघर्ष कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वेरनॉन फिलेंडर ने 3 विकेट लिए हैं, वहीं केशव महाराज, मोर्ने मॉर्कल और कगिसो रबादा ने 1-1 विकेट लिया है।

