लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। डिकॉक इस दौरान 16 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्हें पीयूष चावला ने पवेलियन भेजने का काम किया। डिकॉक की यह पारी भले ही टीम के लिए ज्यादा अहम ना हो, लेकिन इस पारी के बाद डिकॉक ने एक माइलस्टोन अपने नाम कर लिया। दरअसल, क्विंटन डिकॉक ने टी20 करियर के 9000 रन पूरे कर लिए हैं। 2011 से टी20 खेल रहे हैं डिकॉक लखनऊ के खिलाफ मैच में क्विंटन डिकॉक ने 12 रन बनाते ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक टी20 फॉर्मेट में लगातार रन बना रहे हैं। 2011 में उन्होंने अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी। डिकॉक ने 306 मैचों की 297 टी20 पारियों में 9000 रन पूरे किए हैं। क्विंटन डिकॉक टी20 करियर में 9000 रन पूरे करने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी बने हैं। फास्टेस्ट 9000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने डिकॉक क्विंटन डिकॉक टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 9000 रन पूरे करने वाले छठे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने रोहित शर्मा समेत तीन आईपीएल कप्तानों को पीछे छोड़ा है। डिकॉक ने 297 पारियों में 9000 टी20 रन पूरे किए हैं। उनसे आगे बाबर आजम (245), क्रिस गेल (249), विराट कोहली (271), डेविड वार्नर (273) और एरॉन फिंच (281) हैं। वहीं डिकॉक शिखर धवन (308), फाफ डुप्लेसिस (317) और रोहित शर्मा (329) से आगे निकल गए हैं। टी20 में 6 शतक हैं डिकॉक के नाम डि कॉक ने 306 टी20 मैचों में 9,000 रन पूरे किए हैं। उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर (9,610), एबी डिविलियर्स (9,424), और फाफ डु प्लेसिस (9,182) भी 9000 रन पूरे कर चुके हैं। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक का टी20 में 33 से अधिक का औसत है और उनका स्ट्राइक रेट 138 से अधिक का है। टी20 में डिकॉक के नाम 57 हाफ सेंचुरी और 6 शतक शामिल हैं।

