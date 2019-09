ऑस्ट्रेलिया के मिकी एडवर्ड्स रविवार को एक दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गए। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट यानी मार्श कप में रविवार को क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के बीच मुकाबला हुआ। यह टूर्नामेंट का दूसरा मैच था। क्वींसलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। न्यू साउथ वेल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 305 रन का स्कोर खड़ा किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्वींसलैंड की टीम की बढ़िया शुरुआत अच्छी नहीं हुई। मार्क्स ब्रायंट के रूप में उसका पहला विकेट महज 30 रन के स्कोर पर ही गिर गया। हालांकि, इसके बाद ओपनर सैम हेजेल्ट और मार्नस लबुशगने ने दूसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की। हालांकि, दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी ही हुई थी कि गेंदबाज मिकी एडवर्ड्स ने बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए।

Thankfully, Mickey Edwards is OK after this scary moment at AB Field #MarshCup pic.twitter.com/lhuMm8lyjo

