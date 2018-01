मुखपृष्ठ खेल U19 World Cup 2018 LIVE SCORE, India vs Bangladesh: क्वार्टर फाइनल में भारत व बांग्लादेश आमने-सामने

U19 World Cup 2018 LIVE SCORE, India vs Bangladesh: क्वार्टर फाइनल में भारत व बांग्लादेश आमने-सामने

U19 Cricket World Cup 2018 Live Score, India vs Bangladesh Under 19 Live Score Streaming, (इंडिया vs बांग्लादेश लाइव स्ट्रीमिंग, Ind vs Ban Live Score): स्पिन विभाग की जिम्मेदारी बाएं हाथ के गेंदबाज अनुकूल रॉय की होगी। रॉय ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ पांच और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ चार विकेट लिए थे।