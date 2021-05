भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के साउथैम्प्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। टीम इंडिया 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। अभी वह मुंबई में क्वारंटीन है। हालांकि, भारतीय क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में फिट और तैयार होने के लिए जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं।

बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की ओर से एक वीडियो क्लिप पोस्ट की गई है। वीडियो क्लिप में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा और अन्य खिलाड़ियों को जिम में पसीना बहाते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो क्लिप के कैप्शन में लिखा है, ‘आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले टीम इंडिया ने जिम में जमकर पसीना बहाया है।’ बीसीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा वीडियो शेयर किया गया है।

Preps in full swing as #TeamIndia sweat it out in the gym ahead of the ICC World Test Championship Final – by @RajalArora

Full video https://t.co/qDCuAC5Xvd pic.twitter.com/vggs9WuT0r

— BCCI (@BCCI) May 31, 2021