कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 के 23वें मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले क्विंटन डिकॉक ने कमाल की पारी खेली और शतक लगाया। हालांकि इस मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने 6 विकेट से हरा दिया। डिकॉक ने अपनी इस शतकीय पारी के दम पर भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और साहिबजादा फरहान समेत 5 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ा और विराट कोहली व डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली।
डिकॉक ने तोड़ा अभिषेक-साहिबजादा समेत 5 बैटर्स के रिकॉर्ड
डिकॉक ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में अपनी टीम बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए 6 छक्के और 11 चौकों की मदद से 57 गेंदों पर 106 रन की तेज पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 185.96 का रहा। टी20 क्रिकेट में ये डिकॉक का 10वां शतक रहा और उन्होंने अभिषेक शर्मा, साहिबजादा फरहान, रिली रोसो, फॉफ डुप्लेसिस और जोस बटलर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20 क्रिकेट में अब तक 9-9 शतक लगाए हैं।
डिकॉक ने टी20 क्रिकेट में 10वां शतक लगाकर विराट कोहली और डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली जिन्होंने इस प्रारूप में अब तक कुल 10-10 शतक लगाए हैं। डिकॉक अब टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली और वॉर्नर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए। वहीं टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है जिन्होंने 22 शतक लगाए थे जबकि दूसरे नंबर पर बाबर आजम 13 शतक के साथ मौजूद हैं।
इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा, साहिबजादा फरहान, रिली रोसो, फॉफ डुप्लेसिस और जोस बटलर 9-9 शतक के साथ चौथे जबकि माइकल क्लिंगर, केएल राहुल, क्रिस लीन, संजू सैमसन, एरोन फिंच, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्लवेल और जेम्स विंस 8-8 शतक के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं।
टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|क्रिस गेल
|2005-2022
|463
|455
|53
|14562
|175*
|36.22
|10060
|144.75
|22
|88
|30
|1132
|1056
|बाबर आजम
|2012-2026
|359
|346
|54
|12493
|122
|42.78
|9681
|129.04
|13
|101
|25
|1305
|239
|विराट कोहली
|2007-2026
|430
|413
|78
|14218
|122*
|42.44
|10463
|135.88
|10
|110
|20
|1283
|460
|डेविड वॉर्नर
|2007-2026
|439
|438
|55
|14284
|135*
|37.29
|10147
|140.77
|10
|118
|28
|1464
|505
|क्विंटन डिकॉक
|2011-2026
|457
|443
|32
|12867
|140*
|31.3
|9205
|139.78
|10
|84
|32
|1272
|557
|साहिबजादा फरहान
|2013-2026
|181
|175
|13
|5526
|162*
|34.11
|3962
|139.47
|9
|35
|9
|539
|254
|अभिषेक शर्मा
|2018-2026
|206
|202
|17
|5995
|148
|32.4
|3417
|175.44
|9
|37
|18
|568
|375
|रिली रोसो
|2008-2026
|415
|399
|50
|10370
|121
|29.71
|7150
|145.03
|9
|61
|38
|1000
|446
|फॉफ डुप्लेसिस
|2007-2026
|443
|419
|43
|12424
|120*
|33.04
|9017
|137.78
|9
|85
|24
|1118
|477
|जोस बटलर
|2009-2026
|526
|495
|74
|14890
|131
|35.36
|10112
|147.25
|9
|106
|30
|1351
|655
|माइकल क्लिंगर
|2006-2019
|206
|198
|25
|5960
|126*
|34.45
|4842
|123.08
|8
|33
|12
|550
|146
|केएल राहुल
|2013-2026
|253
|240
|36
|8718
|152*
|42.73
|6284
|138.73
|8
|73
|11
|751
|363
|क्रिस लीन
|2010-2026
|320
|312
|33
|9268
|117
|33.21
|6379
|145.28
|8
|59
|17
|831
|491
|संजू सैमसन
|2011-2026
|348
|331
|40
|8910
|119
|30.61
|6378
|139.69
|8
|55
|27
|762
|422
|आरोन फिंच
|2009-2024
|387
|380
|39
|11458
|172
|33.6
|8293
|138.16
|8
|77
|27
|1095
|452
|रोहित शर्मा
|2007-2026
|472
|459
|54
|12531
|121*
|30.94
|9238
|135.64
|8
|84
|32
|1131
|568
|ग्लेन मैक्सवेल
|2010-2026
|521
|484
|72
|11202
|154*
|27.18
|7271
|154.06
|8
|60
|41
|933
|582
|जेम्स विंस
|2010-2026
|496
|484
|47
|13870
|129*
|31.73
|10167
|136.42
|8
|89
|32
|1564
|354
वैभव सूर्यवंशी ने टॉप-3 में मारी एंट्री, शाहबाज नंबर 2; दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद टॉप-10 बैटर
वैभव ने दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 132 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में आ गए। इस लिस्ट में शाहबाज अहमद और सुदीप घरामी का जलवा बरकरार है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)