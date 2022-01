Ishaan / Tanisha lift the #SyedModi2022 Title ?#IshaanBhatnagar/ #TanishaCrasto clinch the Mixed Doubles Title of #SyedModiInternational2022 by defeating compatriots T. Hema Nagendra / Srivedya 21-16, 21-12 in ? 29 mins



Congratulations to the duo