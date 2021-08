भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। शनिवार को सेमीफाइनल में विश्व नंबर एक ताइ जू यिंग से हारने के बाद रविवार को सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में चीन की ही बिंगजियाओ को 21-13,21-15 से सीधे सेटों में मात दी। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये दूसरा विजयी मेडल है और तीसरा पदक है जो पक्का हुआ है।

ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए इस मुकाबले में चीनी खिलाड़ी का भारतीय शटलर के ऊपर पलड़ा भारी था। लेकिन सेमीफाइनल में मिली हार से उबरकर सिंधु ने शानदार खेल दिखाते हुए लगातार अपना दूसरा ओलंपिक मेडल जीता है। ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला बन गईं हैं। इससे पहले एकल स्पर्धा में भारत के लिए सिर्फ सुशील कुमार ने 2008 में कांस्य और 2012 में रजत पदक जीतकर लगातार दो मेडल अपने नाम किए थे।

इससे पहले मीराबाई चानू ने पहले दिन ही इतिहास रचते हुए वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। इसके बाद महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का दूसरा मेडल पक्का कर दिया था। अब सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को रियो ओलंपिक से ज्यादा तीन मेडल दिलवा दिए हैं।

“PV Sindhu becomes the first Indian woman to win medals in two Olympic games. She has set a new yardstick of consistency, dedication and excellence. My heartiest congratulations to her for bringing glory to India,” tweets President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/l0xjmE6Z2F

