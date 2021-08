भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया है। सिंधु की इस जीत पर देश भर से बधाइयां आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंधु को बधाई दी है। इसी बीच सिंधु के पिता पीवी रमना ने कहा है कि अब मेडल के साथ देश लौटने पर सिंधु पीएम मोदी के साथ आइसक्रीम खाएंगी।

दरअसल टोक्यो रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सभी एथलीट्स से बातचीत की थी। इस दौरान सिंधु से बात करते हुए पीएम ने उनसे उनकी डाइट के बारे में बात करते हुए कहा कि खेल की तैयारियों के लिए आपको अपनी पसंदीदा आइसक्रीम छोड़नी पड़ी। आप टोक्यो से मेडल जीत कर लाइए फिर हम साथ आइसक्रीम खाएंगे।

पीएम मोदी के इस वादे को याद करते हुए पीवी सिंधु के पिता ने कहा,’पीएम मोदी ने टोक्यो जाने से पहले सिंधु को प्रोत्साहित किया था और कहा था कि, आप जाइए जब आप मेडल के साथ लौटेंगे तब हम साथ आइसक्रीम खाएंगे। तो अब देश लौटने पर सिंधु पीएम मोदी के साथ जरूर आइसक्रीम खाएगी।’

उन्होंने आगे कहा कि, ‘मैं बहुत खुश हूं कि सिंधु पहली ऐसी भारतीय महिला बनीं जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीते। उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। ‘

I think she’s coming on Aug 3. I’m planning to go to Delhi. We have to get as many medals as we can for country at Olympics. PM encouraged her & told Sindhu that we’ll eat ice-cream together after returning from Tokyo. Now, she’ll eat ice-cream with PM: PV Ramana, Sindhu’s father pic.twitter.com/5tChxNm3SG

