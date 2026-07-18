दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने शनिवार (18 जुलाई) को जापान ओपन के फाइनल में पहुंचकर 2 साल का इंतजार खत्म किया। वह 2 साल बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चीन की चेन यूफेई जापान ओपन में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल के बीच में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण रिटायर हो गईं। 31 साल की भारतीय खिलाड़ी 21-19, 15-10 से आगे चल रही थीं।

2024 में लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल जीतने के बाद यह पीवी सिंधु का पहला फाइनल होगा। वह उस साल की शुरुआत में मलेशिया ओपन सुपर 500 में रनर-अप भी रही थीं। उनका आखिरी बड़ा टाइटल 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में आया था। फाइनल मुकाबले में रविवार (19 जुलाई) को सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची और इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दानी के बीच दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा।

चेन ने सिंधु को पिछले चार मुकाबलों में हराया था

दुनिया की नंबर-10 खिलाड़ी सिंधु इस मुकाबले से पहले चेन से हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में 6-8 से पीछे चल रही थीं। सिंधु के चीनी शटलर के खिलाफ 7 साल से जीत का इंतजार था। उन्होंने 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी। चेन ने सिंधु को पिछले चार मुकाबलों में हराया था। इसमें इस साल के इंडोनेशिया मास्टर्स में सीधे गेम में जीत भी शामिल है।

सिंधु का शानदार प्रदर्शन

सिंधु ने चीनी खिलाड़ी के खिलाफ अपने अटैकिंग गेम और बेहतरीन नेट प्ले पर भरोसा जताया। एक शानदार ड्रॉप शॉट के बाद चेन के डीप फोरहैंड कॉर्नर पर एक जोरदार स्मैश ने भारतीय खिलाड़ी को शुरुआत में ही बढ़त दिला दी। फिर उन्होंने एक शानदार बैकहैंड डिफेंसिव ब्लॉक किया और ब्रेक तक 11-7 की आसान बढ़त बना ली।

51 शॉट की जबरदस्त रैली

सिंधु ने कमाल की हैंड स्पीड दिखाई और चेन को बार-बार बैककोर्ट की ओर धकेला, फिर उन्हें फोरकोर्ट में खींच लिया, जिससे चीनी खिलाड़ी की लय बिगड़ गई। चेन ने अंतराल के बाद अपनी पकड़ बनाई। डिफेंस को टाइट किया और इससे धीरे-धीरे अंतर 15-17 हो गया। इसके बाद 51 शॉट की एक जबरदस्त रैली हुई। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन खेल दिखा रही थीं, लेकिन चेन ने आखिरकार वाइड शॉट मारा। फिर सिंधु ने एक लॉन्ग शॉट मारा और चेन ने सीधा स्मैश मारकर स्कोर 18-18 से बराबर कर दिया।

सिंधु से स्मैश का चेन के पास नहीं था जवाब

भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार जवाब दिया और दो जबरदस्त स्मैश लगाए, जिन्हें चेन सिर्फ नेट तक ही पहुंचा पाई। दूसरे गेम में सिंधु ने 3-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन चेन ने अंतर को 3-4 कर दिया। भारतीय खिलाड़ी ने बढ़त बनाए रखने के लिए एक और क्रॉस-कोर्ट स्मैश से जवाब दिया।

चेन पैर पकड़कर मैच से रिटायर हो गईं

चेन के जंप स्मैश ने अंतर को 7-8 तक कम करने में मदद की, लेकिन सिंधु ने एक नाजुक ड्रॉप शॉट और एक दमदार स्मैश से जवाब दिया और ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बना ली। 13-8 से आगे चल रही सिंधु ने चेन के बैकहैंड पर लगातार तीन स्मैश मारकर अपना कंट्रोल बढ़ाया। फिर एक क्रॉस-कोर्ट विनर ने स्कोर 15-10 कर दिया। इसके बाद चेन ने मेडिकल टाइमआउट लिया। चीनी खिलाड़ी आखिरकार अपना पैर पकड़कर मैच से रिटायर हो गईं।

पीवी सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में दुनिया की 5वें नंबर की शटलर को हराया

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 के प्री-क्वार्टर फाइनल में दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी हान यू को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पीवी सिंधु का अब अगला मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। टूर्नामेंट में अब भारतीय चुनौती के नाम पर पीवी सिंधु ही हैं। पूरी खबर पढ़ें।