टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु को सेमीफाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ भारत की एक और गोल्ड या सिल्वर मेडल की उम्मीद टूट गई है। हालांकि अभी तीसरे स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए उनका मुकाबला चीन की हे बिंगजिआओ के साथ होगा।

सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु को यिंग ने सीधे गेम में 21-18, 21-12 से मात दी। अच्छी शुरुआत के बाद सिंधु को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा ।

इससे पहले इन दोनों शटलर के बीच 18 मुकाबले हुए थे और सिंधु के खिलाफ ताइ जू यिंग का पलड़ा भारी था। यिंग ने आज का मैच जोड़कर सिंधु के खिलाफ 19 में से 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 5 में सिंधु को जीत मिली है।

भारतीय शटलर ने मैच की शुरुआत शानदार की थी और पहले गेम के हाफ टाइम तक बढ़त बना रखी थी। लेकिन उसके बाद से ताइ जू यिंग ने जोरदार वापसी करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंधु ने ये मुकाबला सीधे गेम में गंवाया।

PV Sindhu misses out on and as she comes second best in a semi-final fight against World No. 1 Tzu Ying Tai of #TPE 21-18, 21-12

The #IND shuttler will meet #CHN‘s He Bing Jiao in a fight for the #Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether @Pvsindhu1

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) July 31, 2021