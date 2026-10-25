भारतीय महिला स्टार शटलर पीवी सिंधू को फ्रेंच ओपन 2026 के फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधू जीत के करीब थीं और उन्होंने पहला गेम अपने नाम कर लिया, लेकिन फिर वर्ल्ड नंबर 1 साउथ कोरिया कि एन से यंग ने मैच का रुख पलट दिया और 16-21, 21-11, 21-12 से जीत हासिल की। पीवी सिंधू बेशक इस मैच को नहीं जीत पाईं, लेकिन उन्होंने एन से यंग को कड़ी टक्कर दी और उन्हें उप-विजेता बनकर संतोष करना पड़ा।

पीवी सिंधू और एन से यंग के बीच अब तक कुल 11 मैच खेले गए हैं और इन सभी में सिंधू को हार मिली थी। हालांकि फ्रेंच ओपन 2026 का फाइनल मैच अन्य पिछले मैचों के मुकाबले ज्यादा कांटे का जरूर रहा। जुलाई में जापान ओपन जीतने के बाद पीवी सिंधु इस उम्मीद के साथ पेरिस पहुंची थीं कि वह अपने इस सीजन में एक और खिताब अपने नाम कर सकेंगी। उन्होंने जापान की हिना अकेची के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 21-10, 20-22, 21-16 से जीत हासिल की थी। हालांकि एन से यंग के खिलाफ चुनौती बिल्कुल अलग थी और इस टूर्नामेंट में यंग ने एक भी मैच नहीं गंवाया था।

पहला गेम जीतने के बाद सिंधू ने गवाएं अगले दोनों गेम

पीवी सिंधू ने फाइनल मुकाबले का पहला गेम 21-16 से अपने नाम कर लिया था। 2023 के बाद से यंग के खिलाफ यह उनकी पहली गेम जीत थी। हालांकि दूसरे गेम से यंग ने वापसी की राह तलाश ली और इसे 21-11 से अपने नाम कर लिया। हालांकि पीवी सिंधु ने उन्हें इसके लिए काफी संघर्ष कराया। भारतीय खिलाड़ी ने शानदार रिटर्न के जरिए तीन गेम पॉइंट बचाए लेकिन अंत में एक गलत शॉट के कारण यह गेम दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के पक्ष में चला गया।

फाइनल के निर्णायक गेम में पीवी सिंधु ने आक्रामक शुरुआत की और 8-5 की बढ़त बना ली। वह कोर्ट पर बेहतरीन मूवमेंट दिखा रही थीं और उन्होंने यंग को शुरुआत में ही हावी नहीं होने दिया, लेकिन दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी लगातार दबाव बनाती रहीं जिससे पीवी सिंधु को कोर्ट के पिछले हिस्से तक जाना पड़ा और उन्हें ज्यादा दौड़ना पड़ा। 5-8 से पिछड़ने के बाद यंग ने मैच पर अपना नियंत्रण बना लिया और निर्णायक गेम 21-12 से जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया।

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)