आईपीएल 2026 के शुरू होने से ठीक पहले पिछले साल की उप-विजेता रही पंजाब किंग्स टीम के लिए बुरी खबर सामने आई। इस टीम का स्टार तेज गेंदबाज पहले 7 मैचों में नहीं खेल पाएगा। ये श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के लिए काफी बड़ा झटका है। श्रेयस की कप्तानी में पंजाब पिछली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चैंपियन बनने से चूक गई थी।

पंजाब के लिए पहले 7 मैच में नहीं खेल पाएंगे लॉकी फर्ग्यूसन

पीटीआई के मुताबकि पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के लॉकी फर्ग्यूसन आईपीएल 2026 के पहले 7 मैचों के लिए टीम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लॉकी को पंजाब ने पिछले साल यानी साल 2025 में अपने साथ जोड़ा था। पंजाब ने साउथ अफ्रीका के इस तेज बॉलर को 2 करोड़ में खरीदा था और इस सीजन के लिए उन्हें टीम में बनाए रखा गया था।

लॉकी फर्ग्यूसन ने पिछले साल यानी आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए सिर्फ 4 ही मैच खेले थे और इन मैचों में उन्होंने कुल 5 विकेट हासिल किए थे। उन्होंन अब तक आईपीएल में कुल 49 मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम पर 51 विकेट दर्ज हैं और उनका बेस्ट स्कोर इस लीग में 28 रन देकर 4 विकेट रहा है। लॉकी के आईपीएल करियर की शुरुआत 2017 में हुई थी।

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में अपने साथ 4 खिलाड़ियों को जोड़ा था। इस फ्रेंचाइजी ने कुपर कोनोली को 2 करोड़ में खरीदा था जबकि तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शियस के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च किए थे। वहीं प्रवीण दुबे और विशाल निषाद को खरीदन के लिए पंजाब ने 30-30 लाख रुपये खर्च किए थे।

आईपीएल 2026 के लिए पंजाब किंग्स की टीम

प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।

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