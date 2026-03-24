हॉकी इंडिया पहली बार पंजाब में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने AAP सरकार के चार साल पूरे होने पर राज्य की खेल उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए यह घोषणा की। भगवंत मान ने कहा, ‘यह पहली बार होगा जब पंजाब किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। मैच मोहाली और जालंधर में खेले जाएंगे।’

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला 26 या 27 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और थाइलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। हालांकि, इस प्रतियोगिता से जुड़ी आधिकारिक जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं। राज्य जल्द ही अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगा और हॉकी की लोकप्रियता को देखते हुए पंजाब हर साल एक चार-देशीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा।

पंजाब में 44 साल बाद बैडमिंटन चैंपियनशिप

भगवंत मान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ‘एसोसिएशन ने राज्य को हर साल एक चार-देशीय हॉकी टूर्नामेंट देने का वादा किया है। हम इस कप का नाम तय करने पर काम करेंगे और जल्द ही अपने बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं पेश करेंगे।’ इस बीच 44 साल के लंबे अंतराल के बाद पंजाब जालंधर में राष्ट्रीय अंडर-13 बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

सितंबर में ‘खेड़ा वतन पंजाब दियां’ का आयोजन

इसके अलावा राज्य सितंबर 2026 में ‘खेड़ा वतन पंजाब दियां’ का आयोजन करेगा। ‘खेड़ा वतन पंजाब दियां’ पंजाब सरकार की ओर से शुरू किया गया एक प्रमुख खेल महोत्सव है। इस खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर कर खेल और शारीरिक फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित करना है। ‘खेड़ा वतन पंजाब दियां’ में 16 से 75 वर्ष तक की आयु के खेल प्रेमियों के लिए कई तरह के ग्रामीण और शहरी खेलों को शामिल किया जाएगा।

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