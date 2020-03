न्यूजीलैंड के हाथों भारत को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर कई सवाल उठे। लेकिन, दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक शानदार कैच लपका। इस कैच को इस साल का सबसे बेहतरीन कैच भी बताया जा रहा है। जडेजा की सुपरमैन स्टाइल में लपके गए इस कैच की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। वहीं, पुणे पुलिस ने भी जडेजा के इस कैच पर एक ट्वीट किया। जिसके बाद फैंस ने पुणे पुलिस को ट्रोल कर दिया।

दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी में वैगनर और जैमीसन के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी। लेकिन शमी की गेंद पर जडेजा ने हवा में छलांग लगाते हुए एक हैरतअंगेज कैच लपका था। इसपर पुणे पुलिस ने एक जडेजा की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि- क्या यह कोई चिड़िया है, या कोई प्लेन या फिर कानून का हाथ। इसपर यूजर्स ने कई शानदार कमेंट किए हैं।

Is it a bird? Is it a plane? Is it ‘kanoon ka haath’? @imjadeja @BCCI #INDvNZ #NZvIND pic.twitter.com/83ZNGpdzpT

— PUNE POLICE (@PuneCityPolice) March 1, 2020