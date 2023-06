पुणे पुलिस ने IPL सट्टेबाजी रैकेट का किया भंडाफोड़, 53 गिरफ्तार; डिलीवरी बॉय और वॉचमैन की मदद से बिछाया था जाल

Pune Police Used String Of Tactics To Crack Down These Racketeers: इंडियन प्रीमियर लीग के नवीनतम सीजन यानी आईपीएल 2023 के दौरान पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे सिटी पुलिस टीमों ने 12 छापे मारे और 53 लोगों को गिरफ्तार किया।

आलीशान आवासीय सोसायटियों या अपार्टमेंट से कथित रैकेट चलाने वालों का भंड़ाफोड़ करने के लिए पुलिस ने कई तरह के हथकंडे अपनाए।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram