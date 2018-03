वीडियो: शाहिद अफरीदी ने फेंकी ऐसी गेंद, हैरान रह गए कीरोन पोलार्ड

पाकिस्तान सुपरलीग के एक मैच में पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से सभी को चकमा दे दिया। कीरोन पोलार्ड को अफरीदी ने ऐसी गेंद फेंकी कि पता ही नहीं चला कि कब उसने स्टंप उड़ा दिए। मजे की बात यह थी कि अफरीदी ने पोलार्ड को लेग स्टंप पर गेंद फेंकी थी, लेकिन गेंद ने इतना जबरदस्त टर्न लिया कि वह ऑफ स्टंप को उड़ाती हुई निकल गई और पोलार्ड हैरान रह गए। अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में करांची किंग्स टीम के कप्तान हैं। मैच शनिवार (10 मार्च) को करांची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच हुआ था। करांची किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए थे, जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुल्तान सुल्तान्स टीम 125 रन ही बना सकी। अफरीदी ने इस मैच में तीन विकेट लिए। अफरीदी ने कीरोन पोलार्ड, शोएब मलिक और सैफ बाबर को आउट किया। अफरीदी ने चार ओवरों में महज 18 देकर 3 विकेट झटके।

