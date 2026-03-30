पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) फिर विवादों में घिरती दिख रही है। शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) और सिकंदर रजा (Sikandar Raza) पर आरोप है कि उन्होंने होटल में तय सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए बाहरी लोगों को अंदर प्रवेश दिलाया।

पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों ने सुरक्षा कर्मियों के विरोध के बावजूद चार अनधिकृत व्यक्तियों को टीम होटल के फ्लोर तक पहुंचाया। इससे पीएसएल (PSL) की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने लाहौर कलंदर्स पर यह आरोप तब लगाए जब चार बिना मंजूरी वाले लोग होटल की उस मंजिल तक पहुंच गए, जहां लाहौर कलंदर्स की टीम ठहरी हुई थी।

एक डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के सीईओ (CEO) सलमान नसीर को लिखे पत्र में लाहौर कलंदर्स के कुप्तान शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथी खिलाड़ी सिकंदर रजा पर निर्देशों की अनदेखी करने और शनिवार यानी 28 मार्च 2026 की रात चार लोगों को ‘जबरदस्ती’ होटल में खिलाड़ियों के कमरे में ले जाने का आरोप लगाया है। ये लोग उस कमरे में लगभग तीन घंटे तक रुके रहे।

यह मामला तब सामने आया जब पंजाब पुलिस का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खेल वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो (ESPNcricinfo) की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्र में आरोप लगाया गया है कि लाहौर कलंदर्स के संपर्क अधिकारी ने PCB के सुरक्षा और भ्रष्टाचार-रोधी प्रबंधक से संपर्क किया और सिकंदर राज के परिचित चार लोगों को उनके होटल के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति मांगी।

इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राणा ने इसी बात के लिए नसीर से मंजूरी मांगी। सुरक्षा कारणों से उस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि, पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि शाहीन अफरीदी और सिकंदर राज ने मना करने पर ध्यान नहीं दिया गया और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के विरोध के बावजूद उन चारों लोगों को जबरदस्ती अंदर ले गए।

लाहौर कलंदर्स के मीडिया प्रमुख उमर फारूक के हवाले से ईएसपीएनक्रिकइंफो ने लिखा, हमें लाहौर कलंदर्स के दो खिलाड़ियों से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला है। हम इस मामले पर PSL के साथ बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने अपने पत्र के अंत में घटना की समीक्षा करने का अनुरोध करने के साथ-साथ भविष्य में होने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।