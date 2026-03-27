पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 26 मार्च से हुआ और पहले दिन ही पड़ोसी देश की बेइज्जती हो गई। पहला मुकाबला लाहौर कलंडर्स और हैदराबाद किंग्समेन की टीम के बीच हुआ। इस मैच में अचानक हैदराबाद की फील्डिंग के दौरान गेंद सफेद से गुलाबी हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सामने आया कि जब हैदराबाद के खिलाड़ियों ने अपनी लाल (मैरून) जर्सी पर गेंद को रगड़ा तो उसका रंग छूटा और गेंद गुलाबी हो गई। फिर क्या पिट गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भद्द और उड़ने लगा सोशल मीडिया पर मजाक।
हैदराबाद की टीम के खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। उन्होंने भी बताया कि गेंद कैसे सफेद से गुलाबी हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत अंपायर से भी की गई और दूसरे ओवर में ही ऐसा हुआ। मैंने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। यह कपड़े से ही ऐसा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले मैचों में यह सही किया जाएगा। इस वाकिये के बाद सोशल मीडिया पर भी पड़ोसी देश का मजाक उड़ने लगा।
हैदराबाद किंग्समेन की फ्रेंचाइजी ने इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मजे लिए और विरोधी टीम लाहौर कलंडर्स के लिए लिखा कि, विरोधी टीम को पहला पिंक बॉल मैच जीतने के लिए बधाई। वहीं पाकिस्तानी फैंस इससे तिलमिलाते नजर आए। वहीं कई यूजर्स ने इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल मैनेजमेंट को जमकर ट्रोल किया। कई लोगों ने बोर्ड और मैनेजमेंट से कहा कि कम से कम खिलाड़ियों की किट तो ब्रांडेड होनी चाहिए।
लाहौर ने हैदराबाद को दी मात
इस मैच की बात करें तो लाहौर कलंडर्स ने हैदराबाद किंग्समेन को मात दी। पहले खेलते हुए लाहौर की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 130 रन पर ही सिमट गई। फखर जमां ने लाहौर के लिए 39 गेंद पर 53 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
यह भी पढ़ें- पडिक्कल अंदर, अय्यर-बेथेल बाहर, कौन होंगे 4 विदेशी; दिग्गज ने RCB के लिए चुनी अपनी फाइनल प्लेइंग 11
आईपीएल 2026 में आरसीबी का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। इस पहले मुकाबले के लिए भारतीय दिग्गज ने फाइनल प्लेइंग 11 से जुड़े अहम चुनाव किए हैं। चार विदेशी खिलाड़ियों में जैकब बेथेल को जगह मिलती नहीं नजर आ रही है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर