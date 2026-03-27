पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 26 मार्च से हुआ और पहले दिन ही पड़ोसी देश की बेइज्जती हो गई। पहला मुकाबला लाहौर कलंडर्स और हैदराबाद किंग्समेन की टीम के बीच हुआ। इस मैच में अचानक हैदराबाद की फील्डिंग के दौरान गेंद सफेद से गुलाबी हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सामने आया कि जब हैदराबाद के खिलाड़ियों ने अपनी लाल (मैरून) जर्सी पर गेंद को रगड़ा तो उसका रंग छूटा और गेंद गुलाबी हो गई। फिर क्या पिट गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भद्द और उड़ने लगा सोशल मीडिया पर मजाक।

हैदराबाद की टीम के खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। उन्होंने भी बताया कि गेंद कैसे सफेद से गुलाबी हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत अंपायर से भी की गई और दूसरे ओवर में ही ऐसा हुआ। मैंने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। यह कपड़े से ही ऐसा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले मैचों में यह सही किया जाएगा। इस वाकिये के बाद सोशल मीडिया पर भी पड़ोसी देश का मजाक उड़ने लगा।

🚨🚨Marnus Labuschagne on the change of ball color



"I did say to the umpires after the second over, What’s going on? The ball is red, it must be from the clothes or something like that. I’ve never seen anything like pic.twitter.com/VHSXouHZYx — SheR•ALI (@Sher__Ali) March 26, 2026

हैदराबाद किंग्समेन की फ्रेंचाइजी ने इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मजे लिए और विरोधी टीम लाहौर कलंडर्स के लिए लिखा कि, विरोधी टीम को पहला पिंक बॉल मैच जीतने के लिए बधाई। वहीं पाकिस्तानी फैंस इससे तिलमिलाते नजर आए। वहीं कई यूजर्स ने इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल मैनेजमेंट को जमकर ट्रोल किया। कई लोगों ने बोर्ड और मैनेजमेंट से कहा कि कम से कम खिलाड़ियों की किट तो ब्रांडेड होनी चाहिए।

Peak Pakistan Super League standards 😭



During the very first match of PSL 11, the ball literally turned pink every time Hyderabad Kingsmen players rubbed it on their kit.



Did they get knockoff kits instead of authentic ones?



International league or gully-level experiment? 🤡 pic.twitter.com/Beq5zhmSkb — Brutal Truth (@sarkarstix) March 26, 2026

लाहौर ने हैदराबाद को दी मात

इस मैच की बात करें तो लाहौर कलंडर्स ने हैदराबाद किंग्समेन को मात दी। पहले खेलते हुए लाहौर की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 130 रन पर ही सिमट गई। फखर जमां ने लाहौर के लिए 39 गेंद पर 53 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

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आईपीएल 2026 में आरसीबी का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। इस पहले मुकाबले के लिए भारतीय दिग्गज ने फाइनल प्लेइंग 11 से जुड़े अहम चुनाव किए हैं। चार विदेशी खिलाड़ियों में जैकब बेथेल को जगह मिलती नहीं नजर आ रही है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर