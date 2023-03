PSL: शाहीन अफरीदी की टीम ने वो कर दिखाया, जो पिछले 8 साल में नहीं हुआ; सिकंदर रजा ने ठोका 22 गेंद में पचासा

लाहौर कलंडर्स की टीम ने 9.3 ओवर में 50 रन पर 7 विकेट खो दिए थे। इसके बाद आखिरी के 3 विकेट ने 98 रन जोड़े। सिकंदर रजा 34 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 71 रन बनाकर नाबाद रहे।

क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ शॉट खेलते सिकंदर रजा। (फोटो – ट्विटर)

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में गुरुवार को शाहीन अफरीदी की अगुआई वाली लाहौर कलंडर्स की टीम ने इतिहास रच दिया। वह सरफराज खान की टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 19.2 ओवर में 148 रन पर सिमट गई, लेकिन इस दौरान बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। लीग के 8 साल के इतिहास में पहली बार 7 विकेट गिरने के बाद किसी टीम ने 80 से ज्यादा रन बनाए। इसका श्रेय पाकिस्तान में जन्में जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा को जाता है। लाहौर कलंडर्स की टीम ने 9.3 ओवर में 50 रन पर 7 विकेट खो दिए थे। इसके बाद आखिरी के 3 विकेट ने 98 रन जोड़े। सिकंदर रजा 34 गेंद पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 71 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 209 का रहा। उन्होंने 22 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा। उन्होंने राशिद खान 21 रन के साथ 69 रन की साझेदारी की। इसके बाद आखिरी विकेट के लिए जमान खान के साथ 23 रन की साझेदारी करके टीम को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। नवीन उल हक और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेट झटके क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ओर से नवीन उल हक और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेट झटके। वहीं नसीम शाह, ओडिएन स्मिथ और उमेद आसिफ ने 1-1 विकेट झटके। लाहौर कलंडर्स की शुरुआत काफी खराब रही। फखर जमां और मिर्जा बेग 3 ओवर के अंदर पवेलियन लौट गए। टीम का स्कोर 2.3 ओवर में 2 विकेट पर 13 रन हो गया। टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों में से 4 दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। Also Read PSL: शाहीन अफरीदी ने पहली गेंद पर बैट तोड़ा, दूसरी गेंद पर उड़ाया विकेट, बाबर आजम की टीम का हुआ बुरा हाल; देखें Video पीएसल 2023 का प्वाइंट्स टेबल पीएसल 2023 के प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो लाहौर कलंडर्स ने 5 मैच में 4 मैच जीते हैं और 8 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम 5 में से 4 मैच हारकर सबसे नीचे है। मुल्तान सुल्तांस 6 मैच में 8 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 3 मैच जीतकर तीसरे नंबर पर है। पेशावर जल्मी 6 में से 3 मैच जीतकर चौथे और कराची किंग्स 7 में 2 मैच जीतकर पांचवें नंबर पर है।

