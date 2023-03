PSL 2023: लाहौर कलंदर्स ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब, मुंबई इंडियंस के क्लब में शामिल

पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मुल्तान सुल्तांस के कप्तान मोहम्मद रिजवान बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। लाहौर कलंदर्स के इहसानुल्लाह बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।

पीएसल 2023 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। (फोटो – ट्विटर)

पाकिस्तान सुपर लीग 2023 (PSL 2023) के रोमांचक फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने 1 रन से मुल्तान सुल्तांस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 6 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में मुल्तान सुल्तांस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन बना पाई। इसके साथ ही टीम मुंबई इंडियंस के क्लब में शामिल हो गई। टी20 लीग में 5वीं बार कोई टीम 1 रन से चैंपियन बनी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मुल्तान सुल्तांस के कप्तान मोहम्मद रिजवान बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। लाहौर कलंदर्स के इहसानुल्लाह बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। शाहीन अफरीदी ने गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में लाहौर कलंदर्स के लिए कप्तान शाहीन अफरीदी ने गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 15 गेंद पर 5 छक्के और 2 चौके की मदद से नाबाद 44 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो 4 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट झटके। लाहौर कलदंर्स की बल्लेबाजी की बात करें तो ओपनर मिर्जा बेग ने 18 गेंद पर 30 और फखर जमां ने 34 गेंद पर 39 रन बनाए। मुल्तान सुल्तांस की ओर से उस्मान मिर ने 3 विकेट झटके अब्दुल्लाह शफीक ने 40 गेंद पर 65 रन बनाए। सैम बिलिंग्स 9, एहसान भाटी बगैर खाता खोले आउट हुए। वहीं सिकंदर रजा भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जेविड विसे 2 रन बनाकर नाबाद रहे। मुल्तान सुल्तांस की ओर से उस्मान मिर ने 3 विकेट झटके, अनवर अली, इहसानुल्लाह, खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट लिए। Also Read IPL 2023: चेन्नई सुपर किंग्स का इस बार कोई चांस नहीं ये टीम जीत सकती है आईपीएल 2023 का खिताब, श्रीसंत ने दिया बेबाक बयान मुल्तान सुल्तांस की ओर से रिले रोसो ने 32 गेंद पर 52 रन बनाए मुल्तान सुल्तांस की बल्लेबाजी की बात करें तो रिले रोसो ने 32 गेंद पर 52 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए। खुशदिल शाह 25, टिम डेविड 20, कीरोन पोलार्ड 19, उस्मान खान 18, अब्बास अफरीदी 17 रन बनाकर नाबाद रहे। अनवर अली 1 और उस्मा मीर बगैर खाता खोले आउट हुए। लाहौर कलंदर्स की ओर से शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट लिए। राशिद खान ने 2 और डेविड विसे ने 1 विकेट लिए। टी20 लीग में 5वीं बार चैंपियन का फैसला 1 रन से हुआ टी20 लीग में 5वीं बार चैंपियन का फैसला 1 रन से हुआ है। मुंबई इंडियंस की टीम 2 बार साल 2017 और 2019 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)का 1 रन से जीती है। साल 2022 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कॉमिला विक्टोरियंस की टीम 1 रन से चैंपियन बनी थी। 2022 टी20 ब्लास्ट में हैंपशायर की टीम 1 रन से जीती। अब पीसीएल 2023 में लाहौर कलंदर्स की टीम 1 रन से चैंपियन बनी।

