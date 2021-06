पाकिस्तान सुपर लीग ( Pakistan Super League 2021) में मंगलवार को क्वेटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच खेले गए मैच में गर्मागर्मी देखने को मिली। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आपस में भिड़ गए। सरफराज क्वेटा के कप्तान हैं तो अफरीदी लाहौर की टीम से खेलते हैं। दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि लाहौर के कप्तान सोहैल अख्तर और सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज के साथ अंपायरों को उन्हें अलग करना पड़ा।

यह वाकया क्वेटा की पारी के 19वें ओवर की है जब सरफराज के हेलमेट पर अफरीदी का एक बाउंसर लगा जिसे अंपायर ने नो बॉल करार दिया। गेंद हेलमेट से टकराकर थर्डमैन पर गई और सरफराज ने रन ले लिया। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद उन्होंने अफरीदी से कुछ कहा। अफरीदी को उनकी बात नागवार गुजरी और वह अपने रनअप से आक्रामक अंदाज में उनकी तरफ बढे। तनाव बढता देख अंपायर को दखल देना पड़ा। हफीज और अख्तर भी दौड़कर उनके पास आए।

