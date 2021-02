PSL 2021 Pakistan Super League streaming All you need to know: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का छठा सीजन 20 फरवरी (शनिवार) से शुरू हो रहा है। पहले मुकाबले में कराची किंग्स का सामना क्वेटा ग्लेडिएटर्स से कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। 30 दिन में पाकिस्तान के दो मैदानों पर 34 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मुकाबले कराची और लाहौर में होंगे। 16 मार्च तक लीग स्टेज के मुकाबले होंगे। इसके बाद 18 मार्च से प्लेऑफ मैच खेले जाएंगे।

लीग स्टेज के मैच डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे। जीतने वाली टीम को दो अंक और नतीजा नहीं निकलने पर एक अंक दिए जाएंगे। हारने वाली टीम को एक भी अंक नहीं मिलेंगे। लीग स्टेज की दो टॉप की टीमें क्वालिफायर में पहुंच जाएंगी। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे फाइनल खेलेगी। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम से फाइनल में जाने के लिए भिड़ेगी।

पीएसएल में कौन-कौन सी टीमें खेलेंगी?

पीएसएल में छह टीमें हिस्सा लेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर जाल्मी, क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स।

पीएसएल का फाइनल मुकाबला कब होगा?

पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मुकाबला 22 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।

टूर्नामेंट में कितने विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे?

पाकिस्तान सुपर लीग में 33 विदेशी खिलाड़ी खेलेंगे। इंग्लैंड के 14, दक्षिण अफ्रीका के 6, अफगानिस्तान के 5, वेस्टइंडीज और ऑस्टेलिया के 4-4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

क्या स्टेडियम में फैंस रहेंगे?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरकार ने स्टेडियम में 20 प्रतिशत फैंस के लिए इजाजत मांगी है। अगर इजाजत मिल जाती है तो कराची में 7500 और लाहौर में 5500 फैंस स्टेडियम में पहुंचकर मैच देख सकेंगे।

अब तक किन-किन टीमों ने पीएसएल का खिताब जीता है?

इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा दो खिताब जीते हैं। वह 2016 और 2018 में चैंपियन बना था। पेशावर जाल्मी 2017, क्वेटा ग्लेडिएटर्स 2019 और कराची किंग्स 2020 में टाइटल जीतने में सफल रहा था।

भारत में पीएसएल का प्रसारण कहां होगा?

भारत में पीएसएल का प्रसारण सोनी पिक्चर्स नेटवर्क पर होगा। सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर आप मैच देख सकते हैं। इसके अलावा सोनी लिव पर भी ऑनलाइन मैच देखा जा सकता है। BSports Pakistan के यूट्यूब चैनल पर मैच फ्री में देखा जा सकता है। पीएसएल की ताजा जानकारी के लिए आप जनसत्ता.कॉम से भी जुड़े रह सकते हैं।