क्रिकेट के मैदान कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसे देखकर लोग काफी परेशान हुए हैं। गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच जंग के दौरान कई बार खिलाड़ी चोटिल होकर मैदान से बाहर गए हैं। ऐसा ही एक हादसा पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League 2021) के 18वें मैच के दौरान हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बल्लेबाज आंद्रे चोटिल चोटिल हो गए। उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर जाना पड़ा।

क्वेटा की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही थी। पारी के 14वां ओवर लेकर मोहम्मद मूसा आए थे। इस ओवर में रसेल ने अपने आक्रामक अंदाज में दो छक्के लगा दिए। इसके बाद मूसा ने एक बाउंसर मार दी। रसेल उसे खेलने से चूक गए। गेंद उनके हेलमेट पर जाकर लगी। टीम के फीजियो मैदान पर आए और रसेल को चेक किया। इसके बाद वेस्टइंडीज का यह बल्लेबाज बैटिंग करने लगा, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। रसेल को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर हॉस्पिटल ले जाया गया।

