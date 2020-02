PSL 2020: पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) में शनिवार यानी 29 फरवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका के रिले रोसौव (Rilee Rossouw) ने टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के इस बाएं हाथ के ओपनर ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में सिर्फ 42 गेंद पर शतक ठोक दिया और यह उपलब्धि हासिल की।

रोसौव ने हमवतन कैमरन डेलपोर्ट (Cameron Delport) का रिकॉर्ड तोड़ा। डेलपोर्ट ने पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से खेलते हुए लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 49 गेंदों में शतक बनाया था। रोसौव ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल खान की एक गेंद पर ‘MONSTER’ छक्का लगाया।

दरअसल, सोहेल खान की गेंद पर मारे गए छक्के के वीडियो को पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इसके कैप्शन में उसने लिखा, ‘MONSTER, रोसौव ने सोहेल खान को जड़ा विशाल छक्का।’ जहां तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तांस के बीच मैच की बात है तो यह मुकाबला मुल्तान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया।

MONSTER

Huge six from Rossouw off Sohail Khan! #MSvQG #HBLPSLV pic.twitter.com/YBG1AAlpOe

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 29, 2020