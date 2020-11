भारत की टेनिस स्टार अपने बर्थडे (15 नवंबर) से एक दिन पहले मैच देखने स्टेडियम पहुंची, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। दरअसल, कराची के जिस नेशनल स्टेडियम में वो मैच देखने गईं, वहां पति शोएब मलिक की टीम हार गई। हालांकि, मलिक ने विस्फोटक पारी खेली। सानिया आज यानी रविवार को 34 साल की हो गईं। वे पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम पेशावर जालमी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में गई थीं।

पेशावर की टीम पिछले दो सीजन में रनर-अप रही थी, लेकिन इस बार वह प्लेऑफ में हारकर बाहर हो गई। पहली बार खिताब जीतने का उसका सपना टूट गया। छह बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन सानिया स्टेडियम में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ गई थीं। उनके अलावा कई अन्य क्रिकेटरों की पत्नियां वहां मौजूद थीं। सानिया जैसे ही स्टेडियम पहुंचीं, फैंस उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। 12 अप्रैल 2010 के उन्होंने मलिक से शादी की थी। 2018 में वो मां बनीं।

.@MirzaSania in the House to support Peshawar Zalmi

Watch the match live https://t.co/esM6pltyiE#Zalmi #YellowStorm #PZvLQ #PhirSeTayyarHain pic.twitter.com/q2S2vl3o1k

— PeshawarZalmi (@PeshawarZalmi) November 14, 2020