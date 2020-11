पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2020 के दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 25 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही लाहौर की टीम पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। वहां उसका मुकाबला 17 नवंबर को कराची किंग्स से होगा। इन दोनों टीमों के फाइनल में पहुंचने का मतलब यह है कि PSL को अब नया चैंपियन मिलेगा। इस मैच में पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन किया। वहीं, डेविड विज और हारिस रऊफ हीरो बनकर सामने आए।

मैच में टॉस जीतकर मुल्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लाहौर की शुरुआत शानदार रही। बांग्लादेश के विस्फोटक ओपनर तमीम इकबाल और पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान ने पहले विकेट के लिए 4.5 ओवर में ही 46 रन जोड़ दिए। तमीम 20 गेंद पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने पांच चौके लगाए। उनके बाद फखर एक छोर पर टिके रहे। वहीं, दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे। कप्तान सोहैल अख्तर 5 और अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज 19 रन बनाकर आउट हो गए। फखर 46 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। 36 गेंद की पारी में उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए।

बेन डंक तीन रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद समित पटेल ने 16 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाए। विज 21 गेंद पर 48 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 5 चौके और तीन छक्के लगाए। अफरीदी ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। लाहौर ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुल्तान की टीम 19.1 ओवर में 157 रनों पर सिमट गई। मुल्तान के लिए एडम लिथ ने 50, खुशदिल शाह ने 30, कप्तान शान मसूद ने 27, रिले रोसो 18 और जीशान अशरफ 12 रन बनाकर आउट हुए। रऊफ और विज ने 3-3 विकेट झटके। शाहीन अफरीदी और दिलबर हुसैन को 2-2 सफलता मिली।

