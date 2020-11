पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के फाइनल में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही वह पहली बार चैंपियन बन गया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में मंगलवार (17 नवंबर) को खेले गए फाइनल में लाहौर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन बनाए। कराची ने जवाब में 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बना लिए। PSL के पांच सीजन के फाइनल में लगातार तीसरी बार और कुल चौथी रन चेज करने वाली टीम चैंपियन बनी है।

कराची की जीत के साथ ही टूर्नामेंट को नया चैंपियन मिल गया है। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड दो बार टाइटल जीत चुका है। वहीं, पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स को एक बार मौका मिला है। अब तक सिर्फ मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीम चैंपियन नहीं बन सकती है। कराची की जीत में सबसे अहम भूमिक निभाई दुनिया के स्टार बल्लेबाजों में शामिल बाबर आजम ने। बाबर ने 12 मैच में 473 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 59.12 और स्ट्राइक रेट 124.15 रहा। उन्होंने सबसे ज्यादा 5 अर्धशतक लगाए। बाबर को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। वे फाइनल में नाबाद 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए।

खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर लाहौर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनर तमीम इकबाल और फखर जमान ने टीम को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने 10.1 ओवर में 68 रन जोड़े। तमीम 38 गेंद पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके बाद फखर 24 गेंद पर 27 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के बाद टीम का कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया। कप्तान सोहैल अख्तर ने 14, डेविड विज ने 14, शाहीन अफरीदी ने 12 और बेन डंक ने 11 रन बनाए। कराची की ओर से उमैद आसिफ, अरशद इकबाल और वकास महमूद ने दो-दो विकेट लिए। कप्तान इमाद वसीम को एक सफलता मिली।

A special victory for Karachi Kings, which coach Wasim Akram dedicated to the late Dean Jones pic.twitter.com/RM5LIZdbfL

— ICC (@ICC) November 17, 2020